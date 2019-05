Controller Xbox One personalizzato: come sceglierne uno valido

Controller Xbox One personalizzato: quale comprare

Prima di passare ad analizzare la seconda parte del titolo (personalizzato), è di fondamentale importanza constatare l’effettiva bontà della prima (controller). Stabiliamo una massima importante, onde evitare dubbi d’interpretazione: un controller Xbox One personalizzato deve prima essere un buon pad, poi un bel pad. Gli elementi estetici e le feature aggiuntive, infatti, non devono andare in alcun modo ad influire sulle caratteristiche primarie di un qualsiasi joypad Xbox One, prima fra tutti l’ergonomia.

Ergonomia e layout

Chiaramente un aspetto imprescindibile di qualsiasi periferica è l’ergonomia, ovvero la combinazione di fattori (dalla forma della scocca al posizionamento dei tasti) che determina la fruibilità del prodotto. Un controller Xbox One personalizzato deve chiaramente rispettare questi aspetti, come qualsiasi altro tipo di controller, però è particolarmente importante sancire il concetto in questo caso specifico dato che l’inclusione di feature aggiuntive, ornamenti e quant’altro non deve inficiare in alcuna maniera la fruibilità del pad.

Parlando brevemente del layout, ovvero della disposizione dei tasti e degli stick analogici, è importante capire che Xbox One è una console nata e cresciuta con una mentalità orientata agli sparatutto. Di conseguenza, i controller Xbox One hanno quasi esclusivamente stick posti su assi differenti, grip bombati e tasti dorsali a forma di grilletto. Di conseguenza, anche i migliori prodotti conservano questo approccio e se desiderate un pad dal layout “all-purpose” (simile a quello proposto su PS4, per intenderci) è praticamente impossibile.

Funzionalità ed estetica

La motivazione principale dietro alla scelta di un controller Xbox One personalizzato può essere una di due: o soddisfare un desiderio prettamente estetico, oppure semplicemente si è alla ricerca di un pad più versatile della media. Funzioni aggiuntive che potenziano l’ergonomia non mancano in molti controller Xbox One personalizzati, e sono tutti aspetti piuttosto facili da individuare (grip gommati, grilletti aggiuntivi…). Un’altra feature da non sottovalutare è la presenza o meno della possibilità di usare il pad senza fili, che dipende interamente dalla distanza da cui giocate dalla console; se siete a meno di 2 metri dal sistema potete optare senza problemi per un prodotto cablato, altrimenti andate per le soluzioni wireless.

Starà a voi valutare se un pad serigrafato sia meritevole o meno della vostra attenzione, su questo non possiamo consigliarvi; ciò che possiamo raccomandare, però, è di evitare prodotti dal costo estremamente inferiore alla media. Non consiglieremo mai l’acquisto di pad estremamente low-cost, visto che raramente vantano un buon livello di qualità dei materiali e/o un’ergonomia valida ed in quei casi l’aspetto non lo riteniamo un fattore sufficientemente giustificante per finalità videoludiche. Il budget è l’unico vostro limite, e questo discorso è facilmente applicabile tanto per le feature aggiuntive quanto per il comparto estetico.