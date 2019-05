Controller wireless Xbox One: come e quale scegliere

Controller wireless Xbox One quale comprare

Quando si deve valutare le caratteristiche di un controller wireless Xbox One per capire se sia più o meno adatto alle proprie necessità non vi sono fortunatamente molti aspetti da ponderare, ed il più importante è sicuramente l’ergonomia. Per fortuna o purtroppo, però, il mondo dei controller Xbox One è quasi interamente appartenente ad una sola categoria, ovvero quella FPS oriented (grip bombati, stick direzionali posti diagonalmente) e non “all-purpose” (stick sullo stesso asse), e questa caratteristica è facilmente riscontrabile analizzando i prodotti sul mercato. Di per sé questo aspetto non è affatto un problema, però se siete alla ricerca di una soluzione con stick allineati sia chiaro che troverete l’impresa quasi impossibile.

Detto questo, però, una volta superata la “barriera ergonomica” gli unici altri due elementi veramente importanti da considerare in qualsiasi controller wireless Xbox One sono la qualità dei materiali e l’eventuale presenza di feature aggiuntive. L’inclusione di tasti macro programmabili e simili è chiaramente ottima per aprire numerose porte a livello di fruizione del gameplay e customizzazione dell’esperienza, però è spesso accompagnata da un aumento drastico del prezzo, quindi il nostro suggerimento è di cercare di capire quanto realisticamente andremmo a sfruttare queste feature. Sul fronte opposto, però, altro (ed ultimo) suggerimento che vogliamo darvi è di evitare opzioni estremamente low-cost, dato che raramente vantano solidità ed ergonomia meritevoli della vostra attenzione; in linea di massima è sufficiente rimanere sopra i 25€.

Prima di mostrarvi la nostra selezione di controller wireless Xbox One, desideriamo portare alla vostra attenzione un accessorio che potrebbe risparmiarvi dall’acquistare un nuovo controller se il vostro intento è semplicemente quello di sfruttare un headset da 3,5 mm con il vostro pad se non è dotato dell’ingresso apposito.