Controller Switch: la nostra guida ai migliori

Pro Controller

Passando all’altra principale proposta ufficiale di Nintendo, il Pro Controller ha un form factor molto più tradizionale. La sua struttura risulta immediatamente intuitiva a chiunque abbia mai messo mano a un videogioco, e i due tipi di plastica utilizzati rendono più salda la presa senza rovinare la solidità del controller. Includendo un lettore per Amiibo incorporato (in modo da non dover rimuovere il tablet dal dock) e un cavo USB C per la ricarica. Giocare con questo controller è un’esperienza assolutamente migliore, e nettamente superiore ai Joy-Con separati. Per quanto riguarda i lati negativi, i grilletti dorsali non sono grilletti – non hanno capacità analogiche e si tratta di semplici tasti a scatto, rispetto alle altre console. Però Nintendo Switch non è stata pensata per questo tipo di input, quindi il problema è relativo.