Configurazione PC gaming 700 Euro: le migliori componenti da acquistare

Le unità di memoria: un SSD economico ma prestante

Parlando ora invece di storage, anche in questo caso ci siamo sentiti in dovere di non escludere per ragioni economiche dalla build la presenza di un SSD gaming. Oggi come oggi, infatti, acquistare un Hard Disk gaming non è affatto consigliabile come unica soluzione, essendo incredibilmente più lento, e visto il budget che deve aggirarsi intorno ai 700€ non vi è possibilità di acquistarli entrambi senza sacrificare qualcos’altro. Nulla vi vieta di accompagnare all’SSD sottostante anche un HDD, o perché no, un altro SSD; la scheda madre consente di collegare molteplici unità di storage, quindi le possibilità di espansione future non sono da escludere.