Quando il gioco si fa duro, avere una buona periferica può fare la differenza tra una vittoria ed un game over. Nel corso degli anni ho provato tastiere, controller, cuffie, monitor e tanti altri dispositivi alla ricerca dell’accessorio perfetto. La mia conoscenza è a tua disposizione per consigliarti i migliori accessori per giocare sia su PC che con la propria Xbox One.

Computer gaming è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali vogliono assemblare un computer da gaming. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra i migliori componenti per un PC da gaming sul mercato quelli più adatti alle tue specifiche esigenze.

L’universo del computer gaming è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono componenti pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla di PC gaming il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato uno ad uno i componenti dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza videoludica. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata dei migliori computer gaming da assemblare sul mercato. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Computer gaming: i fattori da considerare

Quello che preoccupa di più durante la scelta di un componente è senza dubbio la compatibilità. Data l’enorme scelta di prodotti e la moltitudine di nomenclature, è semplice essere sopraffatti dalla confusione. Ma niente paura, le nostre guide all’acquisto ti forniranno una spiegazione esaustiva su come capire queste informazioni e procedere alla scelta del componente più adatto con serenità.

Di fondamentale importanza è anche l’equilibrio della configurazione. È bene scegliere un computer gaming con il giusto mix di componenti per sfruttarne il massimo delle capacità. Sicuramente ci sono componenti che possono influenzare la performance più di altri, ma è comunque necessaria la sinergia dell’intero sistema per poter raggiungere questo obiettivo. Investire troppo su un singolo pezzo può risultare controproducente, limitandone le prestazioni (il cosiddetto bottleneck o collo di bottiglia) e vanificando la spesa in più. Per questo motivo nel corso dei vari articoli cercheremo di illustrarvi cosa affiancare al componente interessato, puntando ad ottenere una configurazione ideale per la cifra prefissata.

E per chi vuole eliminare qualsiasi grattacapo abbiamo semplificato ulteriormente la selezione: la nostra guida all’acquisto di build complete comprende il mix perfetto di componenti suddivisi per fascia di prezzo, garantendo compatibilità ed equilibrio di ogni configurazione. Perfetta per chi vuole andare direttamente al sodo. D’altra parte i lettori più tenaci o gli utenti più avanzati troveranno nelle guide dedicate un approfondimento più soddisfacente.

Se invece sei alla prime armi, abbiamo realizzato un’introduzione basilare che ti guiderà passo passo al gaming su PC. Dal perché farsi un computer da gaming alla spiegazione dei singoli componenti, qui sotto troverai tutto il necessario per chiarire qualsiasi dubbio sull’argomento.

Per iniziare nel mondo del computer gaming

Computer gaming: le migliori componenti

Questa sezione della nostra collana sul computer gaming è focalizzata a presentarvi, per ogni singolo componente, i migliori modelli per fascia di prezzo ed esigenze. Se state cercando un componente specifico o se volete farvi aiutare nella scelta di più pezzi di hardware questa è la sezione che fa per voi.

E se non ho tempo di scegliere i componenti?

Se vuoi assemblare un computer da gaming, ma non hai voglia di perdere tempo nella scelta di ogni singolo componente, niente paura. Abbiamo realizzato una guida all’acquisto anche per questo. All’interno troverai diverse build per fascia di prezzo direttamente realizzate dai nostri specialist, pronte a partire una volta assemblate.

Altro

Se hai già scelto il tuo computer gaming da assemblare ti consigliamo di non perderti due ulteriori guide all’acquisto che potrebbero essere per te molto interessanti. La prima è dedicata agli accessori PC gaming. In questa collana di guide all’acquisto troverai tutto il necessario per ampliare e perfezionare la tua esperienza di gioco. Dagli accessori indispensabili a quelli più specifici abbiamo pensato a tutte le possibili esigenze di un videogiocatore. La seconda è ovviamente rivolta ai giochi per PC. In quest’ultimo caso troverai diverse guide all’acquisto che ti aiuteranno a scegliere i migliori giochi in base ai tuoi gusti.