Componenti PC Black Friday: i migliori sconti

Componenti PC Black Friday: i consigli utili

Le date da segnare in calendario

Il Black Friday rappresenta l’occasione perfetta sia per approfittare delle tante offerte sui prodotti dei propri desideri, sia per avvantaggiarsi sui prossimi regali di Natale. Si tratta di una campagna storica negli Stati Uniti che è stata negli ultimi anni riproposta anche in Italia, sia nei principali store online sia nelle catene della grande distribuzione. Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra guida dedicata a cos’è il Black Friday.

Il Black Friday 2019, nello specifico, avrà luogo il 29 novembre 2019, in alcuni casi preceduto da alcune offerte in anticipo sul vero e proprio venerdì nero. Al Black Friday seguirà, il 2 dicembre, il classico Cyber Monday. In quest’ultimo caso si tratta di una giornata di sconti dedicata principalmente all’elettronica e all’informatica.

La guida componenti PC Black Friday ti aiuterà nella scelta delle migliori offerte dedicata all’assemblaggio. Da prodotti più semplici come SSD e hard disk fino a componenti più complessi come processori e schede video, il Black Friday rappresenta sicuramente l’occasione più ghiotta per fare un upgrade al proprio PC. O in alternativa, perché no, assemblarne uno nuovo da zero.

Le diverse campagne del Black Friday

Come sempre, gli occhi di tutti sono principalmente puntati sul Black Friday di Amazon. Anche quest’anno lo storico ecommerce propone una campagna Black Friday estesa per un’intera settimana. Dal 22 al 29 novembre, infatti, lo store online viene invaso da sconti e promozioni su tantissime categorie di prodotti, con offerte settimanali e giornaliere e tantissime offerte lampo. Queste ultime richiedono maggiore attenzione, in quanto si tratta di sconti ancora più interessanti, ma da prendere al volo prima della scadenza o dell’esaurimento delle scorte disponibili. Tutte le offerte sono disponibili a questo indirizzo.

Più tradizionale è, invece, il Black Friday di eBay, con una classica giornata di forti sconti fino ad esaurimento. La stessa strada la seguiranno anche gli store online di note catene come Unieuro e Euronics. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda ePrice e Gearbest. In questo caso il Black Friday viene gestito come una lotteria, con piccole finestre temporali in cui saranno disponibili per pochi fortunati prodotti con sconti molto invitanti e codici promozionali.

Riconoscere le “vere” offerte

Prima di lanciarsi sulle promozioni della nostra guida componenti PC Black Friday poni bene attenzione a tutto ciò che durante questa campagna viene proposto come “offerta”. Specialmente se non sei abituato a monitorare i prezzi medi e le promozioni durante tutto il corso dell’anno, le offerte del Black Friday potrebbero sembrare tutte offerte interessanti.

La verità è leggermente diversa: spesso, infatti, le forti percentuali di sconto non sono applicate ai prezzi medi dei prodotti, ma al prezzo di listino. In questo caso, dunque, lo sconto potrebbe superare solo di poco i prezzi che si potrebbero trovare anche in altri periodi. Le guide di Ridble vanno proprio ad eliminare questo rischio, andando a selezionare pochi prodotti, ma tutti valutati come offerte reali e dedicate a prodotti di sicuro interesse.

Le opportunità per sfruttare pienamente il Black Friday

Si sa, le offerte del Black Friday rappresentano la migliore occasione per avvantaggiarsi sui regali di Natale. E per massimizzare l’esperienza del Black Friday, Amazon ha riservato alcune interessanti opportunità per ogni tipo di esigenza.