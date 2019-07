Componenti PC Amazon Prime Day: i migliori sconti

Componenti PC Amazon Prime Day: tutto quel che bisogna sapere

Per chi fra voi è alla ricerca di componenti PC Amazon Prime Day può essere potenzialmente un giorno davvero interessante. Nel caso non conosciate bene cosa sia Amazon Prime Day, vi basti sapere che è un periodo molto breve di tempo – quest’anno si terrà dal 15 al 16 luglio – dove migliaia di prodotti saranno proposti in forma scontata. La quantità di occasioni ed offerte è molto alta, e spesso e volentieri è possibile trovare prodotti come SSD gaming, case gaming e tante altre soluzioni hardware a prezzi davvero molto interessanti.

Durante il corso del Prime Day sarà possibile visionare l’intera lista di prodotti scontati direttamente da questa pagina Amazon. Detto questo, però, il nostro intento in questa guida alle offerte è suggerirvi solamente i migliori sconti dedicati alle componenti PC Amazon Prime Day quindi se non volete rischiare di comprare qualcosa di poco meritevole o di non realmente scontato vi invitiamo ad effettuare le vostre decisioni basandovi sui prodotti che suggeriamo nelle nostre guide alle offerte Amazon Prime.

Attenzione però, è importante tenere a mente che sia che si tratti di sconti per smartphone, sia che si parli di riduzioni di prezzo riguardanti le componenti PC Amazon Prime Day sarà una campagna accessibile solamente da chi possiede un abbonamento Amazon Prime. Per ovviare a questo potenziale problema, raccomandiamo a tutti i non possessori di questo abbonamento che è sempre possibile richiedere 30 giorni di prova di Amazon Prime. Così facendo, potrete dunque accedere a tutti gli sconti alle componenti PC Amazon Prime Day che troverete qui sotto, oppure ad una qualsiasi delle altre iniziative del Prime Day (come Amazon Business Prime Day, pensato per chi vuole fare un acquisto di lavoro). Alcune offerte, inoltre, son già partite e fra queste segnaliamo la possibilità di creare un abbonamento Prime Music Unlimited della durata di 4 mesi ad appena 0,99€.

Chiudiamo questa introduzione dandovi un piccolo ma importante avviso. Essendo gli sconti sulle componenti PC Amazon Prime Day potenzialmente eventi improvvisi, oltre che dalla corta durata, potrebbe capitare che il prezzo mostrato dentro i nostri box Amazon non si aggiorni per rappresentare l’offerta come attiva. All’interno del testo descrittivo di ogni prodotto in questa guida sulle componenti PC Amazon Prime Day, però, indicheremo la natura dello sconto ed il prezzo effettivo (visionabile anche sullo stesso Amazon). Di conseguenza, fidatevi del prezzo scritto nel testo e non di quello presente nei box Amazon.