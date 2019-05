Compatte con mirino ottico: i modelli di quest'anno

Compatte con mirino ottico: quale comprare

Il primo problema che si presenta per le compatte con mirino ottico è l‘errore di parallasse. Abbiamo ampliamene descritto questo concetto nella nostra guida dedicata “mirino macchina fotografica” che vi consigliamo vivamente di leggere se siete interessati a sapere tutto su questo argomento. Inoltre bisogna considerare che il mirino ottico galileiano copre una distanza focale unica e questo va a svantaggio delle compatte zoom e super zoom che rendono quindi questo tipo di mirino inutile su alcune distanze focali.

Ma facciamo un passo indietro: come mai le reflex con mirino ottico sono costosissime e hanno una resa impeccabile mentre le compatte con mirino ottico sono molto economiche e sconsigliate ormai perché superate? La risposta è molto semplice: non stiamo parlando della stessa tipologia di mirino ottico. Infatti mentre le più costose DSRL sfruttano un sistema di specchi complesso definito pentaprisma che permette di vedere esattamente ciò che viene inquadrato dall’obiettivo, le compatte utilizzano invece il mirino ottico galileiano che non fa altro che simulare ciò che viene visto dalla lente. Il problema è che questa simulazione non può avvenire su tutte le distanze focali perché il mirino sarà fisso e non cambierà il sistema di lenti al suo interno e di conseguenza capite bene che sarà impossibile utilizzare un obiettivo super zoom che copre ad esempio una distanza focale di 24-600mm e usare un mirino che può simulare solo la distanza di 24mm. Inoltre il viewfinder non sarà posizionato esattamente dove è situato l’obiettivo, e questo comporta un secondo problema definito errore di parallasse che risulta più evidente quando il soggetto è molto vicino all’inquadratura.

Tutti questi problemi sono stati superati con l’utilizzo di un mirino elettronico che permette tramite le nuove tecnologia di “vedere” direttamente con gli occhi del sensore e risolvere quindi tutti i problemi visti sopra. Ovviamente lo svantaggio è che non può garantire al 100% la fluidità di un mirino ottico (almeno per il momento) e che la batteria faticherà il doppio per reggere la resa dell’EVF. Tuttavia bisogna considerare che la quantità di scatti che andrete a fare con un mirino elettronico è decisamente inferiore dal momento che non dovrete fare prove di scatto e di esposizione visto che vedrete l’immagine esattamente come verrà scattata.

Ha senso quindi oggi scegliere di acquistare delle fotocamere compatte con mirino ottico? Io credo di no, gli svantaggi sono troppi e si trovano comunque fotocamere dotate di un mirino elettronico a prezzi bassi. Tuttavia potrebbe aver senso scegliere fotocamere compatte con mirino ibrido, anche se al momento l’unico produttore che ha sposato questa tipologia di viewfinder è Fujifilm con la sua serie X100. Questa gamma porta con sé una filosofia unica in grado di unire alla perfezione passato e presente, ottico ed elettronico in un corpo solo, anche se ovviamente tutto ciò ha un prezzo.

Infine bisogna considerare che i produttori non hanno più all’interno della loro gamma fotocamere compatte con mirino ottico, quindi per trovare un modello di questo tipo dovreste andare a cercare un usato o modelli fuori produzione, proprio per tutti gli svantaggi di questo tipo di mirino. Per questo motivo in questa guida vi consigliamo l”acquisto di un unico tipo di fotocamera dotata di mirino ibrido che unisce quindi un sistema ottico galileiano con una focale fissa, con le dovute correzioni attuate tramite il mirino elettronico. In alternativa vi consigliamo di guardare la nostra sezione dedicata alla miglior fotocamera compatta in cui sono elencate tutte le migliori fotocamere compatte presenti sul mercato ordinate per facilitarne la ricerca. Potete anche dare un’occhiata alla nostra guida dedicata alle fotocamere compatte con mirino.