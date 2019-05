Compatta con mirino elettronico: la nostra selezione delle migliori

Compatta con mirino elettronico: quale comprare

La prima cosa da comprendere appena si decide di acquistare una compatta con mirino elettronico è proprio il concetto di mirino, la rispettiva qualità e i benefici che se ne possono trarre. Per questo particolare argomento vi rimandiamo alla nostra guida “mirino macchina fotografica” per avere tutti i dettagli possibili su questo strumento. In linea di massima possiamo dire che il mirino elettronico rappresenta il giusto compromesso tra compattezza e prestazioni e proprio per questo lo troviamo montato sulle fotocamere compatte.

Le fotocamere compatte prima dell’era del mirino elettronico, infatti, montavano un mirino ottico galileiano: si tratta di un sistema economico che simula la visuale che si avrebbe con la lente, cercando di avvicinarsi il più possibile a quello che sarà l’inquadratura finale. Capite bene che un sistema simile non può funzionare su ottiche zoom e super-zoom, dal momento che il mirino sarà in grado di simulare solo una certa distanza focale nella maggior parte dei casi fissa. Ecco allora che per risolvere questo problema si sono intraprese due strade: da una parte sono nati sistemi complessi di specchi tipici delle reflex, dall’altra si sono trovate soluzioni elettroniche come per le compatte e mirrorless, che permettono di ridurre l’ingombro e aumentare le prestazioni.

Infatti il mirino elettronico, spesso abbreviato in EVF o LVF, è in grado di mostrarci il mondo con gli occhi del sensore della nostra fotocamera; in parole semplici è come se fosse il display posteriore delle fotocamere in miniatura. Questo offre una serie di vantaggi non indifferenti che hanno letteralmente portato all’estinzione il sistema di mirino ottico galileiano. Per prima cosa non esiste più il problema dell’errore di parallasse, tipico del mirino galileiano, spiegato molto bene nella nostra guida dedicata al mirino che vi abbiamo consigliato all’inizio. Inoltre grazie all’utilizzo della tecnologia una fotocamera compatta con mirino elettronico è in grado di mostrare l’immagine esattamente così come sarà il risultato finale.

Tuttavia i mirini elettronici non godono ancora di buona fama dal momento che i primi esperimenti avevano dei lag incredibili, mostravano l’immagine in ritardo e con colori decisamente poco reali e piacevoli. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante ed è possibile trovare fotocamere compatte con mirini elettronici di tutto rispetto, con display OLED a contrasto elevato e un ritardo dell’immagine così irrisorio da non essere percepito dall’occhio umano.

Per scegliere quindi la miglior compatta con mirino elettronico è necessario considerare, oltre a tutti i parametri che spieghiamo in ogni guida, come la grandezza del sensore, la qualità dell’autofocus e le funzioni uniche del produttore; anche la qualità del mirino elettronico. In questa guida abbiamo già pensato noi a selezionare i modelli che meglio rispecchiano la miglior compatta con mirino elettronico guardando sia le prestazioni che il mirino. In ogni caso ricordatevi sempre di controllare che l’EVF sia a livelli accettabili, per non trovarvi a spendere più soldi per acquistare una compatta con mirino elettronico e poi di fatto non poterlo utilizzare.