Compact Flash UDMA: la nostra guida all'acquisto

Compact Flash UDMA: quale comprare

Le Compact Flash sono dei dispositivi di archiviazione grazie ai quali è possibile salvare le foto e i video scattati con la propria fotocamera digitale. Sono supportate soprattutto dalle reflex e le mirrorless di fascia alta, in quanto sono pensate prevalentemente per un utilizzo professionale. Essendo state ideate nel 1994, negli anni hanno subito molte evoluzioni, sia per quanto riguarda l’aspetto che le prestazioni.

L’aspetto può essere di due tipologie: Tipo I e Tipo II. Le prime misurano 43 x 36 x 3.3 mm, mentre le seconde sono grandi 43 x 36 x 5 mm. Entrambe le tipologie hanno un peso di circa 10 grammi e, come si intuisce dalle misure, si differiscono soltanto per il loro spessore. Le perfomance delle Compact Flash si misurano in base a due fattori: velocità in scrittura e velocità in lettura. La prima è molto importante quando la scheda di memoria è inserita nella fotocamera, perché determina la velocità con la quale foto e video vengono salvati (quindi scritti) sulla memoria stessa. La velocità in lettura è invece molto importante quando si devono trasferire i file sul proprio computer, perché determina la velocità con la quale è possibile leggere foto e video presenti all’interno della scheda CF in modo da trasferirli sul PC. In entrambi i casi la velocità è anche determinata dai dispositivi che si utilizzano: ogni fotocamera e ogni computer ha una velocità massima di trasferimento.

L’interfaccia delle Compact Flash è chiamata UDMA o Ultra DMA (Ultra Direct Memory Access). Negli anni ci sono state varie evoluzioni, per questo motivo dopo la sigla UDMA si troverà sempre un numero, il quale determina la versione della modalità. Il più recente standard (per quanto riguarda le Ultra Direct Memory Access) è l’UDMA 7, che è il più veloce e il più evoluto. Grazie a questa interfaccia le Compact Flash sono in grado di raggiungere una velocità pari a 167 MB/s, o anche 1066x se la si vuole quantificare con il sistema che viene utilizzato per i CD-ROM. Attenzione però, la velocità di scrittura e la velocità in lettura non sono mai uguali: la velocità di trasferimento che viene dichiarata dai produttori (solitamente viene indicata sulla scheda stessa) si riferisce alla velocità in lettura, la quale è sempre più alta rispetto alla velocità in scrittura. Infine bisogna sapere che le Compact Flash sono molto simili per quanto riguarda le prestazioni, quindi il nostro consiglio è quello di acquistare la scheda di memoria in base all’utilizzo che dovete farne. Se per esempio non siete interessati a raffiche di foto in formato RAW e JPEG o a registrare filmati in 4K, non c’è bisogno di puntare alle schede CF super veloci, in quanto spendereste più soldi senza motivo.

Dopo aver visto tutte le caratteristiche che differenziano le varie Compact Flash UDMA possiamo passare ai modelli che vi consigliamo di acquistare. Nella nostra selezione abbiamo evitato di inserire memorie da 16 GB, in quanto le moderne fotocamere sono in grado di scattare foto che occupano molti megabyte, quindi una scheda CF da 16 GB verrebbe riempita dopo pochi scatti.