Compact Flash card: la nostra selezione

Compact Flash card: quale comprare

Come già detto ci sono molte differenze tra le comuni schede SD e le Compact Flash. Le prime hanno dimensioni molto contenute, sono abbastanza economiche e presentano prestazioni più che buone per gli utilizzi fotografici. Vengono utilizzate sulle compatte, sulle bridge, sulle mirrorless e sulle reflex. Per quanto riguarda le ultime categorie, però, è possibile trovare modelli (solitamente quelli di fascia alta) che utilizzano anche le schede CF. A differenza delle più comuni SD, le Compact Flash card hanno dimensioni molto più importanti, costi più elevati ma anche prestazioni maggiori. Spesso vengono utilizzate dai professionisti che scattano tante raffiche di foto o registrano video in qualità 4K, quindi utenti che hanno bisogno di prestazioni sempre al top. Prima di passare alla nostra selezione delle migliori Compact Flash card, ci sono delle caratteristiche che bisogna conoscere.

Le Compact Flash hanno subito una grande evoluzione nel corso degli anni, arrivando a integrare prestazioni altissime. Come si può notare nell’immagine qui sopra, lo standard più prestante a cui si è arrivati è il UDMA 7. Grazie a questa tecnologia le schede CF possono arrivare ad una velocità di trasferimento fino a 167 MB/s. Con questa tipologia di memoria è possibile dedicarsi a generi fotografici in cui servono veloci raffiche di foto (ad esempio la fotografia sportiva o la fotografia naturalistica) oppure registrare video in Ultra HD 4K.

In realtà esiste uno standard delle schede CF ancora più prestante, il CFast 2.0. Questa tecnologia è però molto rara, in quanto una scheda CF con standard CFast 2.0 costa davvero molto. Sono capaci di raggiungere velocità di trasferimento pari a 510 MB/s, quindi più del doppio delle UDMA 7. Sono pensate per registrare video in 8K, per questo motivo abbiamo evitato di inserirle nella nostra guida: il prezzo è molto alto e servono principalmente per registrare filmati con una qualità che si utilizza soltanto in ambito professionale. Oltre a questa tipologia di schede CF, in questa guida abbiamo evitato di inserire anche le Compact Flash card da 16 GB. Il motivo è semplice: le fotocamere che supportano questo formato di schede di memoria scattano foto e video che occupano molti megabyte, quindi una memoria da 16 GB può essere definita quasi inutile ai giorni nostri. Abbiamo quindi selezionato le migliori Compact Flash, inserendo i vari tagli di memoria disponibili sul mercato.