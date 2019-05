Compact Flash card 64GB: come a quale scegliere

Compact Flash card 64GB: quale comprare

Chi acquista una Compact Flash lo fa soprattutto perché è “obbligato” dal modello di fotocamera che possiede. Tantissime mirrorless e reflex di fascia alta e professionale utilizzano queste schede di memoria, anche se pian piano stiamo assistendo ad una graduale eliminazione di questo formato. Abbiamo deciso di realizzare questa guida all’acquisto dedicata alle Compact Flash card 64GB in quanto si tratta del taglio di memoria più utilizzato dai fotografi. Con 64GB a disposizione è possibile scattare tantissime foto sia in JPEG che RAW ed è anche possibile registrare molti filmati in 4K. Inoltre è possibile dividere il proprio lavoro su più schede da 64GB, una soluzione che non va sottovalutata: se una scheda dovesse creare problemi e abbiamo diviso il lavoro su più CF non perderemo tutte le foto o i video, mentre se utilizzassimo una sola scheda da 256GB, ad esempio, perderemmo tutto il lavoro in un colpo.

Le Compact Flash hanno subito varie evoluzioni nel corso degli anni, in quanto si tratta di una tipologia di memoria che viene utilizzata da ormai tantissimo tempo. Innanzitutto esistono CF di Tipo I e CF di Tipo II, le quali si differenziano per via del loro spessore: le Tipo I hanno uno spessore di 3.3 mm, mentre le Tipo II hanno uno spessore di 5 mm. Inoltre ci sono delle differenze per quanto riguarda le prestazioni delle varie memorie. Le performance delle Compact Flash si misurano con la velocità di lettura e scrittura. La prima determina la velocità con la quale è possibile leggere i dati contenuti all’interno della scheda, quindi è importante quando si devono trasferire foto e video sul proprio computer, mentre la seconda determina la velocità massima con cui la scheda è in grado di scrivere e salvare i dati, quindi è importante quando si ha bisogno di scattare corpose raffiche di foto o si registrano video in altissima risoluzione. Lo standard che è stato utilizzato negli anni per classificare le Compact Flash è l’UDMA (Ultra Direct Memory Access). Il più veloce e attuale è l’UDMA 7, grazie al quale è possibile raggiungere una velocità massima in lettura pari a 167 MB/s. Esiste però un altro standard, ancora più performante dell’UDMA 7, il CFast 2.0. Quest’ultimo permette di avere velocità ancora più elevate, fino a 510 MB/s di velocità in lettura. Si tratta di uno standard pensato soprattutto per chi ha bisogno di registrare video in 8K e ha bisogno di trasferire foto e video in modo velocissimo. Queste caratteristiche si traducono in prezzi molto alti, i quali rispecchiano le grandi prestazioni che questo standard riesce ad offrire.

Dopo aver spiegato le differenze tra le varie schede CF, possiamo passare ai prodotti che secondo noi vale la pena acquistare e che abbiamo selezionato per questa guida all’acquisto dedicata alle Compact Flash card 64GB.