Flash fotografico: cos'è e come si usa

Flash on-camera, flash-off camera e numero guida

Questa è probabilmente la più grande differenza tra i flash che un normale amatore si troverà ad utilizzare. Offrono lo stesso “prodotto” (la luce) ma in modi completamente differenti: uno ci chiude le porte alla creatività in termini di illuminazione, mentre l’altro ce le spalanca. Affrontiamo queste differenze per capire quale fa più al caso nostro.

Flash on-camera

Il flash-on camera o pop-up è quel piccolo flash incorporato che macchine fotografiche di fascia medio-bassa possiedono per fornire supporto in condizioni di scarsa luminosità. I limiti operativi sono ben chiari: potenza ridotta a causa delle piccole dimensioni e limiti di personalizzazione dei parametri d’illuminazione. Nella maggior parte dei casi questo flash si affida in toto agli automatismi della macchina che, calcolando l’esposizione della scena, comunica al flash se è richiesta una luce aggiuntiva o meno; il flash salta fuori con un meccanismo a molla ed emette un lampo durante lo scatto della potenza suggeritagli dalla macchina. Tutto ciò si sintetizza nella concretizzazione di un concetto base: non avremo modo di operare sulla potenza del flash, sulla parabola o sulla direzione della luce. Il risultato sarà una serie di foto con un’unica luce frontale, letteralmente sparata sul soggetto, priva di ogni tipo di interesse artistico con ombre dure e molto scure; in più, se in alcuni momenti vorrete utilizzare ottiche ingombranti, vi ritroverete immancabilmente con un cono d’ombra nella parte inferiore dell’immagine causato dall’ombra del barilotto. È bene ricordare che l’utilizzo del flash incorporato toglie molta vita alla durata della batteria, da dove prende direttamente l’energia, costringendoci a terminare con largo anticipo la nostra sessione. Non a caso il flash incorporato lo troviamo su macchine qualitativamente inferiori rispetto alle serie pro che, anche in condizioni di poca luce, possono fare affidamento ad un’alta resistenza ad elevati ISO.

Anche se questi piccoli flash incorporati non possono competere con i ben più grandi flash esterni, molte volte possono essere utilizzati per comandare flash in Slave. Può sembrare tutto molto complicato a parole ma la realtà è molto più semplice di quanto si pensi: si tratta di avere la possibilità di far scattare un flash esterno (Slave) tramite il lampo ausiliare del flash pop-up. Quando la macchina scatta farà scattare anche il flash on-camera che, con il suo debole lampo, avrà il solo compito di inviare il segnale di luce al flash esterno che sarà in grado di riceverlo e di conseguenza scattare anch’esso grazie ad una fotocellula incorporata. La maggior parte dei flash attuali possiede la fotocellula ma, se usassimo un flash un po’ datato, avremmo comunque la possibilità di utilizzare la modalità Slave grazie ad un piccolo ricevitore con fotocellula da applicare sotto l’hot-shoe del flash esterno.

Questo è probabilmente uno dei principali utilizzi del flash-on camera e risulta molto utile per comandare uno o più flash esterni con lo scopo di illuminare ottimamente la scena inquadrata. Questa trasmissione wireless ha però i suoi limiti operativi: il primo è sicuramente l’impossibilità di utilizzare il flash esterno in automatico. Ciò significa che il flash off-camera non ha la possibilità di ricevere informazioni dalla macchina e che quindi dovremo impostarlo noi (in manuale appunto). Esistono anche sistemi, che sfruttano sempre il flash-pop up o un flash montato sulla slitta della macchina, denominati Master, che riescono ad inviare anche le informazioni di scatto sfruttando così il TTL (automatismo); sono soluzioni ben più costose e riservate alle fasce di reflex semi-pro e pro che riescono a inviare i parametri di scatto ai flash impostati in modalità Slave. Il secondo limite riguarda la quasi impossibilità di utilizzare la modalità Slave in giornate molto soleggiate, in quanto la luce del lampo potrebbe essere confusa dalla fotocellula con la luce ambientale non facendo partire il lampo del flash esterno, oppure in quelle situazioni (come le sfilate di moda) in cui sono presenti centinaia di flash che non farebbero altro che far partire il nostro flash esterno ad ogni lampo ricevuto.

Fortunatamente con l’utilizzo di flash esterni sono stati sviluppati anche altri metodi, ben più stabili, per sfruttare più flash off-camera in modalità wireless. Sono soluzioni che offrono sia la modalità manuale che l’automatismo ma con una piccola salita di prezzo (giustificata), ne parleremo nel prossimo articolo dedicato a tutti questi sistemi wireless di gestione dei flash.

Flash off-camera

Il fratello maggiore del flash pop-up, il flash off-camera, apre le porte alla creatività e alla gestione della luce riuscendo ad illuminare veramente la scena e non a schiarirla come fa il piccolo flash incorporato.

Questi tipi di flash offrono molti spunti creativi e possono essere utilizzati in svariate situazioni e in modi diversi; facendo riferimento agli attuali flash ci renderemo conto che le caratteristiche principali che faranno preferire un modello rispetto ad un altro sono principalmente due: il numero guida, ovvero la potenza del flash (di cui parleremo nel prossimo paragrafo) e se sono TTL (con calcolo automatico dell’esposizione) o manuali. La scelta di un flash automatico o manuale, come spiegato nel capitolo precedente, o più o meno potente sarà dettata dal tipo di fotografia in cui dovremo utilizzarlo. Altre caratteristiche importanti che compongono un flash esterno sono: la testa, ovvero la parte superiore del flash che ha la possibilità di poter essere orientata in quasi tutte le direzioni permettendoci così di utilizzare luce di rimbalzo per illuminare il soggetto o altri tipi di soluzioni creative; e la parabola, il sistema di specchi all’interno della testa che, posti davanti alla lampadina, consentono di modificare il campo di copertura del lampo. Facendo un esempio: quasi tutti i flash, specialmente se montati direttamente sul corpo macchina, hanno la possibilità di riconoscere la lunghezza focale dell’obiettivo montato in quel momento e modificare il gruppo di specchi adattando l’ampiezza del lampo in uscita alla focale utilizzata in quel momento. Altre caratteristiche degne di nota sono sicuramente la possibilità di utilizzare il flash sulla prima o sulla seconda tendina, facendo riferimento all’otturatore, che ci permetterà di realizzare immagini dal forte impatto visivo; la presenza dell’HSS, acronimo di High Speed Sync, che ci permette di passare il limite del sincro-flash imposto dalla macchina (1/250s per esempio) e portarlo a valori molto più elevati (1/8000s e oltre) utili per la fotografia ad alta velocità o sportiva. Un piccolo appunto su questa caratteristica: il tipo di flash emesso con questa impostazione è leggermente diverso dal classico flash: se con una fotografia scattata entro il tempo di esposizione limite il flash riesce a coprire con un solo lampo tutto il sensore, con l’impostazione ad alta velocità il flash emette dei lampi a raffica (impercettibili all’occhio umano) che riusciranno a raggiungere il sensore anche con tempi di scatto così ridotti e senza far apparire quelle fastidiose e anti estetiche bande nere. Infine è da sottolineare come i flash esterni attingano energia da batterie interne al flash (solitamente le classiche stilo) e non direttamente dalla macchina allungando non di poco l’operatività.

Il funzionamento di questa tipologia di flash è basato su dei piccoli pin metallici posti sull’hot-shoe che, a contatto con la slitta per i flash presente su quasi ogni macchina fotografica, fanno partire il lampo in sincrono con lo scatto. Tutti i parametri sono accessibili dal menù integrato nella macchina fotografica o direttamente dal flash. L’unico neo lo troviamo proprio in questo primo punto: i parametri direttamente sulla macchina saranno accessibili solo dai flash proprietari, per esempio flash Canon su macchine Canon o flash Nikon su macchine Nikon, o su flash di produttori di terze parti che però assicurano la completa compatibilità con ogni sistema; in quest’ultimo caso sarà come se sulla slitta ci fosse un flash “originale”. Vien da sé che i flash Canon potranno essere utilizzati solo su macchine Canon e così via. Questo discorso di compatibilità vale per tutti i flash di recente produzione in quanto i pin posti sotto l’hot-shoe sono “proprietari” e ogni marchio ha la propria disposizione e funzione. Per i flash più datati, invece, all’attacco erano presenti molti meno pin di contatto e uno su tutti (quello centrale) permetteva l’utilizzo su qualsiasi corpo macchina; il problema non si poneva in quanto non erano presenti flash con automatismi e quindi tutte le impostazioni venivano modificate direttamente dal flash per l’utilizzo in manuale. Al giorno d’oggi gli automatismi hanno preso il sopravvento e aiutano il fotografo nell’impostazione della scena consentendo l’utilizzo simultaneo di numerosissimi flash in wireless in modo da creare una vera e propria fonte di luce. Tutti questi sistemi di utilizzo senza fili, come già accennato, verranno affrontati in un futuro focus in cui saranno approfonditi i vari tipi di sistemi, i più efficaci e soprattutto quelli che offrono una buona qualità e funzionalità mantenendo un costo relativamente contenuto.

Il numero guida – NG

Il numero guida o NG è quel valore che il produttore assegna ad ogni suo singolo flash per indicarne la potenza. Più il numero è alto e maggiore sarà la potenza del flash. Ma a cosa fa riferimento? E come si calcola?

Il numero guida è il risultato del prodotto tra la distanza del soggetto dal flash ed il diaframma utilizzato – NG = Distanza dal soggetto * Diaframma (dove * indica una moltiplicazione). L’incognita nell’equazione in realtà non è il numero guida, visto che ci viene già fornito dal produttore, bensì la distanza idonea per sapere se il flash riuscirà ad illuminare il soggetto o meno. Trasformiamo quindi la formula: Distanza = NG / Diaframma.

Premetto che il numero guida viene calcolato dalle varie case produttrici supponendo sempre di utilizzare parametri di scatto in cui il valore ISO è 100. In più, preciso che anche la distanza è un valore che noi già abbiamo; dobbiamo solo calcolare attraverso la formula se sarà troppa per riuscire ad illuminare il soggetto correttamente. Detto questo passiamo ad un esempio pratico: abbiamo un soggetto posto alla distanza di 8 mt e dobbiamo scattare una foto con un’obiettivo di diaframma f/2.8, utilizzando un flash con NG 54. Facendo riferimento alla formula ci troveremo in questa situazione 8 = 54 / 2.8, vediamo che il risultato (19.28) è ampiamente maggiore di 8: questo significa che il nostro flash sarà più che sufficiente per il illuminare correttamente il soggetto.

Facciamo un’altro esempio, stavolta con esito negativo: abbiamo un soggetto a 15 mt, utilizziamo un obiettivo con diaframma f/5.6 e un flash con NG 42. In questo caso il risultato di 7,5 sta ad indicare che i nostri parametri attuali non saranno sufficienti per illuminare correttamente il soggetto. Cosa fare in questi casi? Aumentare gli ISO sarà la soluzione ai nostri problemi. Infatti, se il NG è calcolato a ISO 100, aumentandoli per esempio a 400 modificheremo il numero guida e di conseguenza la portata del flash. Per effettuare di nuovo il calcolo con la solita regola dovremo prima ricalcolare il NG con il valore ISO più elevato. Il fattore di moltiplicazione per il ricalcolo del NG è un numero che all’aumentare dell’ISO aumenta costantemente e si ricorda molto facilmente in quanto segue la scala dei diaframmi:

Questo significa che per ottenere il nuovo NG dovremo moltiplicare il vecchio per il fattore di moltiplicazione in riferimento al valore ISO scelto, nel nostro caso 400: 42 * 2 = 84. Con questo nuovo NG ripetiamo la formula di prima e avremo come risultato 15, significa che con l’aumento degli ISO a 400 potremo illuminare precisamente il soggetto; un metro dopo e sarebbe leggermente sottoesposta e un metro prima leggermente sovraesposta. Per tenersi larghi si potrebbero aumentare ancora un po’ gli ISO e compensare l’eventuale sovraesposizione chiudendo il diaframma.

Sicuramente appare inizialmente tutto molto complicato ma, fortunatamente, con l’avvento degli automatismi, tutti questi calcoli potranno tranquillamente essere messi da parte: penserà la macchina fotografica ad avvisarci se ci fossero dei problemi nell’esposizione. È logico che questi riferimenti sono legati a l’utilizzo del flash in manuale ma, chi vorrà, potrà effettuare i suoi calcoli per riuscire a capire ancora meglio la teoria che c’è dietro la definizione di NG.