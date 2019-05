Display mirroring: le soluzioni per computer fissi e portatili

Smart TV, decoder, console da gioco… i nostri televisori sono intelligenti grazie al software installato a bordo, oppure per la combinazione di elementi hardware connessi allo stesso. I televisori, appunto, consentono di accedere a contenuti multimediali, decoder e console ci fanno vedere film e giocare, ma nulla batte l’esperienza che il nostro computer ci può regalare. Abbiamo in precedenza visto come collegare smartphone e tablet alla TV: facendo ciò, si va ad espandere rapidamente le funzioni di un televisore, consentendoci di fruire anche le foto e i video ripresi dai terminali stessi. Ma i PC ci consentono un grado di interazione in più: potremmo sfruttarlo per vedere film e foto, ascoltare musica da ogni fonte possibile, giocare e anche lavorare. Che sia un ibrido, un fisso o un portatile, basta davvero poco per collegare PC a TV.

Scopriamo quindi insieme tutte le procedure e gli accessori fondamentali per effettuare il mirroring del proprio computer, sia esso via cavo o completamente senza fili. Attenzione però: quando parliamo di mirroring intendiamo il replicare il contenuto di uno schermo in modalità 1:1. Non ci soffermeremo quindi su tecniche di condivisione di contenuti multimediali come quelle offerte da tecnologie come il DLNA.