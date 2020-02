Come assemblare un PC: quello da sapere prima di iniziare

Come assemblare un PC: tutti i componenti necessari

I componenti necessari per far partire il PC sono otto in totale: processore, scheda madre, RAM, scheda video, storage, alimentatore, case e dissipatore CPU. Di seguito diamo ad ognuno una chiara descrizione, per capire il loro ruolo all’interno del computer, e linkiamo a guide che spiegano nei dettagli cosa facciano i singoli componenti e come installarli.

Processore

Il processore o CPU (Central Processing Unit) è l’unità di calcolo principale ed è perciò il componente più importante nella scelta di una configurazione. Questo piccolo quadratino di pochi centimetri rappresenta il cervello del computer che definirà sostanzialmente la performance del nostro PC. Le aziende che si contendono questo mercato sono i colossi Intel e AMD. Entrambi presentano un’offerta validissima di prodotti, l’importante è scegliere una CPU di ultima generazione tra i principali produttori sul mercato.

Per avere più dettagli e spiegazioni sulle differenze tra i produttori, puoi consultare la nostra guida sul miglior processore, che include anche istruzioni sul montaggio.

Scheda madre

La scheda madre (o motherboard) si occupa invece di interfacciare tutti i componenti fra di loro permettendo il funzionamento del PC. Generalmente possiamo dire che non impatta in modo percettibile la performance e farà da semplice “collegamento” fra i vari componenti. L’importante è scegliere una scheda madre con slot adeguati alla componentistica scelta, un compito per niente difficile visto gli standard attuali. Anche motherboard economiche avranno una bella dose di caratteristiche adatte alla maggior parte delle configurazioni, ma indubbiamente spendere di più rappresenta una scelta più solida e duratura. Attenzione alla compatibilità: dobbiamo assicurarci di affiancare una scheda madre compatibile col processore scelto. Nel parlare di come assemblare un PC, non è errato dire che bisogna costruire la configurazione attorno a questo elemento.

Della scheda madre ne parliamo in dettaglio sulla guida dedicata alla ricerca della migliore scheda madre, dove specifichiamo quali siano pensate per quale tipo di CPU.

RAM

La RAM o memoria è un componente molto veloce che ha il compito di tenere i dati pronti all’uso per la CPU. Qualsiasi programma in esecuzione, compreso il sistema operativo, sarà caricato dal dispositivo di archiviazione alla RAM. Da qui, memoria e CPU si scambieranno frequentemente i dati relativi all’elaborazione in corso, dando vita effettivamente a tutto ciò che accade su schermo e non. Quale RAM prendere in considerazione? L’ultima generazione sono le RAM DDR4 e sono le uniche da prendere in considerazione per un PC al passo coi tempi. Le RAM si distinguono principalmente per capacità e frequenze. In sintesi, il nostro consiglio è optare per brand rinomati ed una capacità minima di 8 GB. Non preoccuparti, sia le configurazioni Intel che AMD di ultima generazione saranno compatibili con le memorie moderne.

Per ulteriori dettagli, puoi visitare la pagina migliore RAM.

Scheda video

La scheda video o GPU (Graphics Processing Unit) è un altro componente fondamentale del PC. Come si può intuire dal nome si occupa dell’elaborazione grafica dei dati, ovvero di far vedere su schermo il risultato di quello che accade nel computer. Possiamo distinguere due tipi di GPU, e spieghiamo quindi le loro caratteristiche.

Prima di tutto la scheda video integrata, che è inclusa nella CPU, è ideale per un utilizzo non impegnativo del computer come la navigazione web o la visione di film. Una volta accertati che si tratta di un processore con scheda video integrata, potete usufruirne semplicemente collegando il monitor all’uscita video della scheda madre.

L’alternativa è la scheda video dedicata, un componente a sé stante che può essere di gran lunga superiore a quella integrata. Avrà infatti una memoria tutta sua, insieme ad una moltitudine di funzionalità esclusive dei produttori. La scheda video dedicata è un must nell’uso di software professionali e nel gaming dove i due colossi Nvidia ed AMD si scontrano da più di un decennio. In questo caso la GPU andrà installata su uno slot della scheda madre e occorrerà eventualmente collegare il cavo di alimentazione richiesto. Qualsiasi configurazione con uno slot PCIe adatto potrà accogliere una qualsiasi scheda video, nessun vincolo di compatibilità.

Puoi trovare tutte le informazioni necessarie nella guida migliore scheda video.

Storage – Hard Disk e SSD

Il computer non può funzionare se non possiamo installarci nulla sopra. I dispositivi di storage sono quindi essenziali per poter installare tutti i software necessari, da considerare prima di pensare a come assemblare un PC. Anche qui troviamo una netta distinzione.

Gli hard disk o HDD utilizzano componenti meccanici per l’archiviazione dei dati. Sono la tecnologia più datata, ma possono vantare un costo decisamente minore rispetto ai veloci SSD. Ne spieghiamo vantaggi e svantaggi nella guida sul miglior hard disk.

Gli SSD (Solid State Drive) sono invece completamente elettronici e superiori da molti punti di vista agli hard disk. Risultano essere più efficienti, più resistenti agli urti, ma specialmente di gran lunga più veloci. Tutto questo ha però un costo: gli SSD risultano essere molto cari se confrontati alle capacità di archiviazione degli HDD. Ciò nonostante i benefici sono innegabili e nella maggior parte dei casi ne varrà la pena. Come per gli altri, la nostra guida sul miglior SSD fornirà tutte le informazioni necessarie.

Alimentatore

Passiamo all’alimentatore o PSU (Power Supply Unit) che può essere visto come il vero e proprio cuore del computer. Questo blocco di metallo e cavi si occupa di fornire a tutti i componenti l’energia richiesta e di proteggerli in caso qualcosa vada storto. Non influenza in maniera diretta le prestazioni del PC, ma è fondamentale scegliere un alimentatore di qualità per garantire la longevità della propria configurazione. L’importante è optare per brand affidabili e non andare troppo sul risparmio, da equilibrare sempre con il resto dei componenti. Per capire tutte le qualifiche e le caratteristiche di questo prodotto particolarmente tecnico, la nostra guida sul miglior alimentatore PC fornirà ogni informazione necessaria.

Case

Infine troviamo il case, una struttura solitamente in metallo e plastica che si occupa di accogliere tutta la componentistica al suo interno. Il suo principale scopo è quello di proteggere i componenti ed assicurare un flusso d’aria costante. È importante scegliere un case che abbia il giusti alloggi per i componenti da installare e che compiaccia anche la vista. Il lato estetico è infatti estremamente importante in questo caso, essendo l’unico elemento che resterà davanti agli occhi; puoi trovare qualche ispirazione nella nostra guida ai migliori case PC.

Dissipatore CPU

Il dissipatore per la CPU può essere un acquisto opzionale oppure necessario, in base alla sua presenza o meno nella confezione del processore. Si occupa di tenere al fresco la CPU, che tenderà ad alzarsi di temperatura man mano che i workload assegnati si faranno più pesanti. Specialmente in situazioni di rendering avanzati o gaming ad alti FPS sarà fondamentale l’acquisto di un dissipatore più capace. Se invece fai un utilizzo comune del PC basterà quello incluso col processore. Anche in questo caso, abbiamo una guida dedicata: miglior dissipatore CPU.

Altri acquisti opzionali possono essere una soluzione per il WiFi, il lettore DVD/Blue-Ray, una scheda audio dedicata e tanto altro; questi elementi sono necessari per situazioni specifiche, però, che vanno valutate in base a cosa vuoi fare col tuo computer.