Come assemblare un PC da gaming: quello da sapere prima di iniziare

Se siete videogiocatori vi sarete posti, almeno una volta nella vita, il seguente quesito: come assemblare un PC da gaming? Magari siete già in possesso di una o più console, ma avete iniziato a fantasticare sul fascino di un PC: multiplayer gratuito, giochi scontati e tanta, tanta libertà nell’utilizzo. Vediamo infatti una libreria di giochi immensa e variegata, potendo giocare anche a titoli di oltre vent’anni fa, spesso senza mettere mano al portafogli. Un grosso vantaggio è proprio quello del prezzo inferiore dei giochi appoggiandosi su piattaforme come Steam o GOG, ma specialmente sui popolari cosiddetti bundle come Humble Bundle o Fanatical. Tutti volti a offrire il miglior valore per i soldi spesi, che siano titoli tripla A o indie di successo.

Infine, la qualità grafica è nettamente superiore a quella delle console, a patto ovviamente di acquistare un PC non low-cost. Ma magari la scelta del PC è condizionata dal essere avidi giocatori di FPS e volete farvi valere con mouse e tastiera, oppure avete deciso di voler realizzare contenuti video per il vostro futuro canale. Qualsiasi sia il motivo, vi aiuteremo a capire come assemblare un PC da gaming adatto alle vostre esigenze!

Ora, probabilmente siete qui perché qualcosa ha suscitato il vostro interesse, ma forse avete un ronzio di dubbi che continua ad assillarvi mettendovi in una situazione di perenne indecisione. Vorremmo quindi chiarire alcuni concetti e sfatare quei miti tanto vociferati del PC. Primo fra tutti, non è vero che il computer va cambiato ogni tot anni, i componenti elettronici non si degradano col tempo e vi daranno risultati soddisfacenti anche a distanza di anni. Certo, i requisiti dei giochi di ultimissima generazione aumentano, ma per come è strutturato il PC potrete sostituire i componenti chiave e portare la configurazione ad un livello nettamente superiore, è più facile di quanto si possa immaginare. E qui qualcuno potrebbe controbattere che le console costano meno – ma costano davvero complessivamente meno?

È imprescindibile, il prezzo di listino di una console è decisamente allettante: pronta all’uso, controller incluso ed un ecosistema completamente dedicato al gaming. Ma possono offrirti tutto ciò perché una volta fatta questa scelta ogni transazione avverrà tramite i loro canali: un investimento iniziale che sanno di poter convertire in profitto con i tuoi futuri acquisti. Proprio per questo motivo la console non propone sconti come quelli su PC, è il fondamento del loro modello di business. Il vero vantaggio del PC è perciò la libertà e flessibilità, permettendovi di scegliere dove e come acquistare i giochi, se e come migliorare un aspetto del computer e specialmente garantire le prestazioni a lungo termine tramite della sana manutenzione, anch’essa limitata nel mondo delle console.

Allora siamo pronti ad immergerci nell’incantevole mondo del PC gaming? Essere finalmente partecipi di quei meme su Gabe Newell ed i portafogli prosciugati su Steam? Dare finalmente del console peasant ai tuoi amici (scherziamo, vogliamo bene a tutti)? Ci siamo quasi. Assemblare un PC non è un processo immediato, vanno scelti attentamente i componenti, controllando la compatibilità e spendendo ciò che il proprio budget permette. Ma è proprio qui che noi di Ridble entriamo in gioco, offrendovi una panoramica dei migliori componenti per PC aggiornata di mese in mese.

Potete cimentarvi subito nell’acquisto attraverso la nostra guida alle configurazioni complete PC Gaming dove troverete la migliore combinazione di componenti scelta da noi e suddivisa per fascia di prezzo, l’ideale per chi non vuole troppi grattacapo. La nostra filosofia è la correttezza e la precisione, ma specialmente la qualità dei contenuti: in ogni guida è incanalata la conoscenza e la passione di uno specialist del settore che saprà spiegarvi come assemblare un PC da gaming degno di questo nome. Sul nostro portale troverete perciò dei contenuti in continua evoluzione venendo incontro sempre più alle necessità degli utenti.