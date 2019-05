Amplificare segnale WiFi? È possibile, se sai come!

Amplificare segnale WiFi: ciò che c’è da sapere

Analizzare la rete di casa

Un primo passo da fare prima di estendere il segnale della propria rete tramite accessori esterni è quello di effettuare una verifica del proprio impianto. Cosa sta impedendo al segnale di raggiungere la sua massima portata? Inutile dire che i muri sono tra i principali colpevoli: pareti molto spesse e muri portanti saranno ottimi ostacoli per la propagazione del segnale.

In primis, riflettete sul posizionamento del vostro router. Se si trova circondato da una parete portante, allora la scarsità di segnale e la lentezza della connessione ad Internet è quasi sicuramente dovuta proprio a lei. Cosa fare in questi casi? Si potrebbe andare a spostare il router in una posizione migliore della casa: solitamente lo troviamo nell’ingresso, vicino al telefono, perché se è stato installato da un tecnico egli avrà ritenuto quella la postazione migliore.

Fate un check in giro per la casa e cercate le prese libere del telefono: già potreste avere risolto prendendo il router e posizionandolo in un’altra stanza. Allontaniamolo da dispositivi che creano interferenze – come i forni a microonde, capaci di demolire il segnale del WiFi senza troppi sforzi – e troviamogli un luogo dove le antenne sono libere e senza ostacoli nelle immediate vicinanze. Passiamo poi magari ad effettuare un controllo della rete e di quelle circostanti: non è che il router di un vicino di casa disturba il nostro segnale?

Installiamo un’app come Analizzatore WiFI per Android per cercare di capire quante reti siano captabili dalla nostra abitazione. Esistono soluzioni analoghe un po’ per tutte le piattaforme, anche su Mac e PC.

In una situazione tipica condominiale, potremmo vederne anche più di 20, e questo fattore ha un’importanza notevole. Infatti, il segnale WiFi si trasmette su alcuni canali selezionabili arbitrariamente dalle impostazioni del router, canali che potrebbero essere saturi per via delle connessioni Internet di altre persone. App come queste possono darci due informazioni utili: innanzitutto, spostandoci di stanza in stanza, riusciremo a verificare quanta potenza viene captata. Inoltre, potremo vedere se la nostra rete occupa un canale dove già ci sono altri utenti, che magari è consigliato evitare.

Dallo screen qui su di esempio, si nota come la mia rete – quella rossa – abbia una buona potenza al piano di sopra della mia abitazione, sebbene il router si trovi al piano inferiore. Inoltre sono presenti poche reti intorno a me, ed io sono l’unico sul canale 6, cosa che permette al mio segnale di propagarsi senza fatica. Dove ci sono molte reti è utopico trovare canali completamente liberi, ma anche inutile dato che non bastano 4-5 connessioni a saturarlo: però potrebbe capitare che nei centri urbani più fitti ci si ritrovi su un canale con qualche decina di segnali, e sarebbe meglio evitarli.

Una volta preso nota della configurazione della rete intorno a noi, agiamo di conseguenza: entriamo nel pannello di controllo del router e cambiamo il canale. Solitamente è necessario accedere a pagine da indirizzi come 192.168.0.2 (oppure 192.168.1.1) o routerlogin.net, per poi trovare l’opzione giusta sotto i settaggi della rete WiFi. Già che ci siamo, accertiamoci di aver impostato una password robusta alla rete per evitare ogni problema di sicurezza.

Infine, c’è anche la questione della frequenza della rete: la maggior parte va sulla banda dei 2.4 GHz, ma router più recenti si appoggiano anche alla 5 GHz, decisamente meno satura. Non tutti i device della casa potrebbero essere capaci di agganciarsi a questa frequenza, ma fate qualche verifica: utilizzare esclusivamente la banda a 5 GHz vorrebbe dire stare in un canale decisamente meno saturo di utenti, al riparo da interferenze e altre grane. Tuttavia bisogna dire che la frequenza a 5 GHz attraversa con più difficoltà gli ostacoli.

Non avete trovato nulla di strano? Allora proseguite la lettura, perché per i muri portanti che occludono il WiFi esistono delle soluzioni davvero molto efficaci.

Amplificare segnale WiFi: analisi dei dispositivi connessi

Una rete poco performante non è causata solo da interferenze o router vecchi: potremo anche avere la rete più spaziale del mondo, ma enormi difficoltà a connettersi ad Internet dai nostri dispositivi. Tralasciando i problemi di rete causati dal gestore o da una connessione poco spedita, la causa potrebbero essere anche gli stessi PC, tablet e smartphone – e tutto il resto della compagnia – con i quali ci interfacciamo ad Internet.

Spesso, infatti, sui PC possiamo avere problemi dovuti a driver vecchi o apparati di rete poco funzionanti; tablet e smartphone magari richiedono un aggiornamento, mentre le console rimangono sempre lente anche all’ultima versione del loro software. Come risolvere allora?

Per i computer, la soluzione più semplice sta nel cercare di capire se la colpa è della rete o della macchina. Provate ad effettuare speed test anche da reti diverse, della quale siamo certi della loro velocità, magari stando più o meno vicini al router: se i risultati non vi soddisfano, provate ad aggiornare i driver dell’interfaccia di rete (un modo spesso semplicemente funzionante è un giro di Windows Update per le macchine con il sistema operativo di Microsoft a bordo) oppure a sostituire in toto la scheda WiFi, tramite una pennetta nuova come questa che trovate su Amazon, cioè la TP-Link Archer T2U. Sarà capace di ridare linfa anche a vecchi PC portatili ormai obsoleti dal punto di vista dell’hardware di rete, anche perché integra un modem dual-band di ultima generazione, compatibile col Wi-Fi ac.

Computer e console giovano tantissimo dalla connessione diretta in Ethernet: usare il cavo è preferibile in ogni caso, e se nella stessa stanza si hanno sia il router che questi dispositivi, cercate di usare l’Ethernet. È infatti risaputo che le console hanno adattatori WiFi davvero pessimi (comprese PlayStation 4 e Xbox One) rispetto a ciò che servirebbe, e che il problema si risolve quasi sempre utilizzando la connessione via cavo. Non disponete di un buon cavo Ethernet? Date un’occhiata a questo interessante modello che abbiamo trovato su Amazon. Dove possibile, poi, aggiornate i vostri dispositivi alle loro ultime versioni software, dato che il produttore potrebbe includere migliorie per l’aspetto. Qualora inoltre non aveste un ingresso Ethernet su qualche PC, potete acquistare un adattatore USB 3.0 molto semplice.

Se siete sicuri di avere dei buoni adattatori di rete e dei buoni cavi, passate allo step successivo. Vediamo quindi di seguito tutte le soluzioni di networking presenti sul mercato per amplificare segnale WiFi dei propri ambienti.