Display mirroring: le soluzioni per i dispositivi mobili

Amazon Fire TV Stick

Una interessante alternativa e validissima rivale della Chromecast arriva, alla fine del 2017, da Amazon. Parliamo ovviamente di Amazon Fire TV Stick, un dongle HDMI che non rappresenta altro che una alternativa, finalmente distribuita in modo ufficiale in Italia e con firmware italiano, alle Fire TV e Fire TV Stick che avevano raggiunto i Paesi dotati di lingua inglese (e altre eccezioni) in passato. Per tutto il mercato europeo Amazon ha infatti realizzato un Basic Edition della propria Fire TV Stick, volendo migliorare il concetto che c’è dietro alla Chromecast di Google. Ma in che termini?

La chiavetta necessita di essere inserita in una presa HDMI del monitor o TV su cui utilizzarla, ma anche essere alimentata tramite una connessione microUSB. Fatto ciò, l’utilizzo si basa mediante un telecomando ad hoc, vera grande differenza rispetto a ciò che offre Google. La dongle è un vero e proprio set top box da scorrere tramite controller, eseguendo app su base Android (ovviamente non troppo esose, fra streaming e giochi) sfruttando una connessione Wi-Fi. Fire TV Stick può svolgere comunque anche l’impiego di dispositivo per il mirroring 1:1, proiettando via Miracast su grande schermo ciò che viene mostrato sul display di smartphone, tablet e quant’altro – a patto di condividere la stessa rete Wi-Fi. L’output massimo è il Full HD, quindi la soluzione è solo per chi non vuole spingersi oltre al 4K. Le app supportate ufficialmente al lancio sono Netflix, Spotify, Plex, VLC, Facebook e tante altre.

