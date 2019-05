Climatizzatore WiFi: i sistemi per renderlo smart e connesso

Climatizzatore WiFi quale comprare e come funziona

Uno degli obiettivi di una smart home è quello di rendere il comfort domestico più elevato, semplificare la vita agli utenti e ridurre al minimo le operazioni da compiere nella gestione quotidiana di vari apparati. Probabilmente il condizionatore o climatizzatore che avete in casa non è molto intelligente, e da solo può fare ben poco – se non leggere la temperatura della stanza (una volta accesso) e regolare da sé la potenza di funzionamento.

Oggi possiamo trasformare questo apparato in un climatizzatore WiFi smart e connesso alla rete, semplicemente installando un piccolo accessorio che invierà al climatizzatore i comandi giusti a tempo debito, attraverso il segnale infrarosso, proprio lo stesso che sfrutta anche il telecomando nativo del climatizzatore. Infatti questo tipo di dispositivi non fanno altro che simulare il telecomando del climatizzatore, ma sono a loro volta connessi alla rete Wi-Fi di casa, potendo quindi essere azionati anche a distanza, ma soprattuto gestendo il clima in completa autonomia, e facendo sì che il climatizzatore si adatti ai nostri spostamenti tramite la funzionalità di geofencing, così consentendo anche un discreto risparmio energetico, soprattutto se si utilizza il climatizzatore anche come pompa di calore nei mesi invernali o durante la mezza stagione.

Tutti questi dispositivi sfruttano quindi il segnale IR e andranno di conseguenza posizionati in modo tale che questo possa raggiungere il sensore del climatizzatore, ma allo stesso tempo in una zona della casa coperta dal segnale Wi-Fi. Un altro aspetto da considerare, almeno per alcuni device, riguarda la compatibilità con i vari climatizzatori. In linea di massima è possibile affermare che se il vostro climatizzatore possiede un telecomando con schermo LCD dove sono mostrati diversi parametri di funzionamento (modalità, temperatura, velocità delle ventole…), allora questo potrà essere trasformato in un climatizzatore WiFi da qualunque dispositivo che vedremo. Se invece il vostro telecomando non presenta un display, oppure questo mostra solo la temperatura, allora il vostro climatizzatore potrebbe non essere compatibile con alcuni dispositivi, ed è meglio accertarsi della cosa sul sito di ciascun produttore o contattando il servizio clienti prima dell’eventuale acquisto. Vedremo meglio questo aspetto parlando dei specifici prodotti.

Infine, se volete controllare il vostro climatizzatore WiFi con la voce, è bene scegliere un prodotto che supporti gli ecosistemi domotici, come Google Assistant e Amazon Alexa, oppure IFTTT per creare sequenze causa-effetto più complesse che includano anche altri apparati per smart home.

Se invece siete alla ricerca di un nuovo climatizzatore, vedremo al termine della guida una proposta di climatizzatore WiFi che nasce già con il supporto alle rete wireless, e con un’app in grado di controllarlo a distanza. Tuttavia, bisogna dirlo, i climatizzatori in commercio sono ancora limitati sotto questi aspetti, e quindi non supportano nativamente ecosistemi domotici, men che meno hanno una gestione intelligente del clima basata sulla nostra posizione (geofencing).

Iniziamo dunque a vedere quali sono i migliori dispositivi che possono trasformare un tradizionale inverter in un moderno climatizzatore WiFi.