Citofono wireless: i migliori prodotti sul mercato

Nest Hello

Il primo citofono wireless evoluto che vogliamo consigliarvi è il Nest Hello, del rinomato brand produttore anche di telecamere di sorveglianza, termostati e altri dispositivi per smart home. Il citofono wireless Nest Hello è costituito da un corpo dall’ottima fattura e dal design estremamente piacevole. Troviamo nella parte bassa della scocca – spessa meno di 3 cm – il grande tasto tondo, contornato da un anello luminoso blu; simmetricamente, in alto, l’occhio della telecamera. Questa presenta un sensore da 1/3″ e 3 megapixel di risoluzione, in grado di registrare video in formato 4:3 (formato particolarmente adatto al videocitofono), con un angolo di visione molto ampio, pari a 160°. Non manca la funzionalità HDR, che consente di avere immagini chiare e leggibili anche con forti contrasti di luce ed ombra; durante la notte si attiverà in automatico l’illuminatore agli infrarossi, per garantire la piena operatività della telecamera anche al buio completo. Lato audio troviamo una set di altoparlante e microfono, che garantisce la comunicazione a due vie tra il citofono wireless e lo smartphone attraverso cui si controlla.

Ebbene sì, perché trattandosi di un citofono wireless smart, questo si connette alla rete Wi-Fidi casa (sulla banda dei 2.4 GHz), e invierà al nostro smartphone qualunque notifica relativa ad un avvenimento, come qualcuno che ha premuto il pulsante (il citofono si collega anche al cicalino tradizionale, sempre in modalità wireless), oppure una notifica relativa ad un movimento sospetto rilevato dalla telecamera, sempre attiva.

In ogni luogo e momento, se disponiamo di una connessione ad internet, è possibile connettersi al Nest Hello per osservare la diretta streaming della telecamera, comunicare con un avventore o utilizzare dei messaggi preregistrati che il citofono wireless ripeterà per noi (una bella comodità se in quel momento non possiamo parlare). Qualora fossimo abbonati al servizio Nest Aware potremo anche sfruttare le funzionalità di riconoscimento facciale. Infine, Nest Hello si integra con lo smart speaker Google Home, trasformando quest’ultimo in un ulteriore cicalino e strumento di controllo vocale; se disponiamo di una Chromecast (di 2a gen) possiamo invece mandare sulla TV le immagini riprese dalla telecamera del citofono wireless.

Per l’installazione di Nest Hello al posto del vostro tradizionale campanello o citofono, è necessario che arrivino i cavi dell’alimentazione a bassa tensione, tipici di questi accessori. In particolare il trasformatore deve essere da 16–24V CA, 8 VA. Nelle pagine di supporto sul sito Nest è spiegato come individuare quale tipo di componenti avete, per provvedere eventualmente voi stessi all’installazione. In caso di dubbi l’operazione può comunque essere portata a termine facilmente da un qualsiasi elettricista, oppure potete rivolgervi ad un installatore certificato Nest Pro.