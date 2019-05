Cellulari semplici per anziani: ecco i telefoni più semplici da utilizzare

Cellulari semplici per anziani: quale comprare

Negli ultimi anni l’high-tech, ovvero quella branca di dispositivi tecnologi come smartphone e tablet, sono ormai entrati nelle abitudini di tutti. Ognuno di noi porta con sé quotidianamente uno smartphone in tasca, e non è da escludere che a casa non si utilizzino poi altri dispositivi come tablet o notebook: questi rappresentavano una sorta di lusso, un tempo, mentre ora, grazie alla sempre maggiore diversificazione del mercato, è possibile accaparrarsene uno (anche di ottima qualità) a prezzi più che vantaggiosi. Insomma, la tecnologia è ormai entrata a far parte delle nostre vite, in maniera ancor più evidente rispetto al passato.

Mentre però la fascia di utenti più giovane rimane estasiata dal proliferare di questi dispositivi, al di fuori di questa rimane ancora una grossa fetta di utenti poco avvezza all’utilizzo di questi dispositivi, i quali pur volendo avvicinarsi a queste nuove tecnologie rimangono bloccati davanti a vere e proprie barriere tecnologiche. Il caso principale è quello degli anziani, che difficilmente si ritrovano ad utilizzare uno smartphone, troppo macchinoso e troppo poco intuitivo per i propri gusti (salvo eccezioni, ovviamente). In molti casi questi hanno utilizzato per anni un vecchio feature-phone, il classico “telefonino” per intenderci, e quando quest’ultimo viene a mancare essi si ritrovano inesorabilmente davanti ad una serie di problematiche che è possibile racchiudere in una serie di luoghi comuni, come ad esempio quello che vede i telefoni di oggi troppo “scomodi” per essere utilizzati, soprattutto per la loro mancanza dei cari e vecchi pulsanti, ormai soppiantati dal touchscreen.

Ciò che vogliamo fare con questa guida è ribaltare queste convinzioni, aggrappandoci semplicemente a ciò che la tecnologia rappresenta per tutti noi. Tecnologia, infatti, non è solo smartphone all’ultimo grido; tecnologia è soprattutto un mezzo con cui l’uomo decide di trovare una soluzione ad un problema. E la tecnologia non implica l’assenza di soluzioni per chi è invece “nato ieri”. Cercando di spiegarci meglio, l’avanzare dei tempi non significa avere necessariamente soluzioni tecnologiche sempre più sofisticate. Esiste infatti una vasta branca della tecnologia che tutt’ora si occupa di soluzioni di nicchia (che poi, in questo caso, tanto “nicchia” non sono): oltre agli ultimi, costosissimi smartphone, infatti, esiste tutto un altro mondo “di contorno” pronto a soddisfare le esigenze di ogni singola categoria di individui. E tra questi esistono anche dei cellulari semplici per anziani e per tutti coloro che si ritrovano per la prima volta a fare i conti con le nuove tecnologie del settore mobile.

Spostiamo dunque ora la nostra attenzione su smartphone e cellulari semplici per anziani (e non), pensati per persone con poca confidenza con questi dispositivi, magari con problemi di vista, d’udito, o con limiti fisici dettati dall’età. Nel selezionare i prodotti sottostanti abbiamo tenuto conto di alcuni punti particolari. Coloro che preferiscono una tastiera fisica, innanzitutto, troveranno pane per i propri denti, in quanto abbiamo mantenuto alcune soluzioni pensate apposta per voi. La batteria, poi, deve durare parecchio e sappiamo quanto questo punto possa essere un vero tallone d’Achille per gli smartphone muniti di display più grande. Un altro fattore chiave è ovviamente la semplicità: spesso è importante che questi cellulari siano appunto semplici, cioè che abbiano poche ma ottime funzionalità di chiamata. Molto spesso, infatti, gli anziani non necessitano di chissà quali mezzi per restare in contatto con i propri cari.