Cellulare Wiko: scopri quale comprare nella nostra guida all’acquisto

Cellulare Wiko: quale comprare?

Una volta il mercato dei cellulari era un feudo dei costruttori europei. Agli inizi degli anni Duemila chi voleva un telefono, comprava un Nokia, perché si andava a botta sicura sposando design, qualità e potenza; altrimenti, potevamo scegliere tra gli svedesi di Ericsson (poi passati sotto l’ala protettrice di Sony) o i francesi di Alcatel (acquistati in seguito dai cinesi di TCL, gli stessi che poi hanno comprato anche la licenza per produrre Blackberry). Insomma, quando nel 2007 l’iPhone ha stravolto i piani dei costruttori, gli europei hanno lasciato via via il tavolo a favore di Apple e degli smartphone cinesi.

Ecco, Wiko è arrivata sul mercato con l’idea di far tornare grande il vecchio continente: fondata a Marsiglia nel 2011, si è affermata in poco tempo in tutta Europa conquistando le classifiche di vendita ed entrando nella top 5 dei principali paesi europei, con alcune vette: seconda in Francia e Portogallo e quarta in Italia, dove è leader nella fascia di prezzo fino ai 250€. Insomma, il cellulare Wiko non è nato dal nulla ma si è fatto notare rapidamente puntando su buone caratteristiche tecniche, prezzi aggressivi e un look colorato per attirare i più giovani.

Perchè acquistare un cellulare Wiko? Perché offrono una line-up di dispositivi variegata ed elegante e sono un’ottima alternativa per chi cerca di risparmiare qualcosa. Da chi ha bisogno di un cellulare “vecchio stile”, con tastiera fisica, semplice da usare e che costi davvero poco, a chi cerca il design a tutto schermo, moderno e con notch, insieme a una scheda tecnica di livello. In più, difficilmente un cellulare Wiko costa più di 300€: per cui, nella fascia di prezzo in cui cercano di assestarsi sono sicuramente un’ottima alternativa di mercato. Per selezionarli, noi abbiamo utilizzato due variabili di scelta. Innanzitutto, la fluidità di sistema: abbiamo scelto telefoni in grado di metterti in tasca tanta potenza e buone prestazioni. Poi abbiamo tenuto conto della batteria, evitando smartphone che avessero il rischio di esaurire l’autonomia prima di sera. Certo, uno può pensare di rivolgersi ad esempio a Xiaomi per spendere poco, ma anche il cellulare Wiko può dire la sua: se i cinesi sono appena sbarcati in Italia; i francesi sono qui da anni e hanno una rete di assistenza peculiare e facilmente raggiungibile, nel caso qualcosa andasse storto durante la propria esperienza d’utilizzo.

L’offerta Wiko si suddivide in varie famiglie e presenta diverse tipologie di prodotto che si abbinano al meglio con le principali destinazioni d’utilizzo più comuni tra gli utenti. Innanzitutto con il cellulare Wiko vecchia maniera, per chi non può fare a meno della tastiera fisica, con un piccolo display e prestazioni limitate: adatti soprattutto come cellulari per anziani. Poi con la serie Y, la gamma entry-level della compagnia fatta di smartphone compatti, economici e dal design creativo. E infine con le gamme View e View 2 che hanno segnato l’arrivo di Wiko nel mondo degli smartphone a tutto schermo, in 18:9, con buone fotocamere, processori Qualcomm e una buona qualità complessiva. Andiamo ad analizzare il miglior cellulare Wiko per te nel dettaglio.