Cellulare per anziani: come e quale scegliere

Doro 6050

Salendo di prezzo incontriamo la migliore alternativa per rapporto tra qualità e prezzo come cellulare per anziani: il Doro 6050. L’azienda leader nello sviluppo di prodotti per senior ha confezionato il telefono perfetto per il nonno: tastiera fisica ben distanziata, ottima qualità audio per le chiamate in ingresso, menù semplificato e un tasto di assistenza da premere al momento del bisogno.

Puoi fare telefonate e mandare SMS, ma puoi visualizzare chi ti chiama senza aprire lo sportellino, salvare fino a 200 contatti in rubrica, impostare dei numeri preferiti per la chiamata rapida e ha una suoneria alta e ben riconoscibile. In più c’è la radio FM e dei tasti rapidi per accedere ai messaggi e alla fotocamera.