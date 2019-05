Cellulare Cat: la nostra guida all’acquisto sempre aggiornata

Cellulare Cat: quale comprare

Quando si tratta di scegliere quale cellulare Cat comprare, occorre capire innanzitutto di quale azienda stiamo parlando. Caterpillar è una delle aziende leader al mondo per la costruzione di veicoli e macchinari industriali e avrai sicuramente visto in foto o dal vivo un bulldozer giallo di Caterpillar in azione. Ma proprio perché il suo core business sono i macchinari e i motori, vende la propria licenza a giro per il mondo autorizzando altri brand a mettere il marchio Cat sui propri prodotti: così è nata la scarpa, il cappello, la valigia, l’orologio e, appunto, il cellulare Cat.

A comprare la licenza nel mondo degli smartphone è Bullitt Mobile, uno dei brand più conosciuti a livello mondiale per gli smartphone rugged, concessionaria per i telefoni e gli accessori Caterpillar fin dal 2012. L’obiettivo è creare uno smartphone che ti garantisca prestazioni in un corpo solido e resistente, da utilizzare in qualsiasi luogo, visto che sono testati per resistere a tutto: acqua, polvere, urti, cadute e così via.

Il cellulare Cat è una delle massime espressioni di una categoria di telefoni molto particolare: gli smartphone rugged. Questo genere di cellulari è una categoria tutta nuova che ha già acquisito un largo seguito tra coloro che vogliono avere un buon cellulare da poter utilizzare al lavoro senza stare attenti a urti e graffi, oppure senza rischiare di doverlo buttare via perché è caduto in una pozzanghera. Questo tipo di telefoni è perfetto per chi, dovendosi sporcare le mani di continuo, ha bisogno di un dispositivo capace di resistere all’acqua e ai colpi.

Dopo anni in cui gli smartphone erano fragili e senza alcun tipo di protezione, l’arrivo dell’impermeabilità e della resistenza ad acqua e polvere sugli smartphone top di gamma – compreso tutto il mercato di cover e accessori che garantiscono questo genere di solidità anche ai telefoni meno gettonati – sembrava mettere al palo questa tipologia di prodotti a pochi anni dalla loro nascita. D’altronde, basta un pizzico di impermeabilità in più e uno schermo super-resistente per preferire quei rugged ingombranti, poco potenti e brutti da vedere? Istintivamente diresti no, poi vai a vedere nel dettaglio il cellulare Cat e scopri che ci sono caratteristiche tecniche introvabili sugli smartphone tradizionali: giusto per fare un esempio, la fotocamera termica integrata all’interno del Cat S61.

Quindi, perché comprare un cellulare Cat? Perché ti mette in mano un dispositivo resistente, solido ed affidabile, utile soprattutto a chi deve utilizzare un telefono per lavoro ed è sempre alle prese con un ambiente “ostile” ad un dispositivo tradizionale come può essere ad esempio un cantiere. Ma soprattutto ti garantisce alcune funzionalità che non sono comprese sui cellulari più venduti e che ti possono fare comodo in caso di necessità, come un misuratore di distanza con puntatore laser o la possibilità di controllare l’efficienza termica delle abitazioni, identificando fughe di aria calda o fredda attraverso una fotocamera che rileva temperatura e calore. Scopriamo dunque qual è il cellulare Cat più adatto a te, cercando di analizzare la sua offerta di smartphone rugged, caratterizzata da una serie unica di dispositivi, la serie S, aggiornata periodicamente anno dopo anno.