Cellulare ASUS: guida ai migliori modelli sul mercato

ASUS ZenFone Max Pro M2

Il primo cellulare ASUS che vogliamo presentarti è ASUS Zenfone Max Pro M2. Questo smartphone ha due caratteristiche chiave: la batteria da 5000 mAh e lo schermo FullView da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (2280 x 1080 pixel). Grazie al design a tutto schermo, ha dimensioni compatte che gli consentono di abbattere bordi e cornici ai lati del display, introducendo il notch in alto sullo schermo per proteggere la fotocamera anteriore da 13 megapixel.

Sotto la scocca c’è un chip Qualcomm Snapdragon 660, octa-core da 2,2 GHz, affiancato da 6 GB di RAM e da 64 GB di storage, espandibile in ogni caso via micro SD fino a 512 GB aggiuntivi, necessari per far girare al meglio Android Pie 9.0. Non male il comparto fotografico, con una doppia fotocamera posteriore da 12+5 megapixel con un sensore secondario dedicato interamente al calcolo della profondità di campo per ottenere effetti Bokeh davvero perfetti. Perché acquistarlo? Perché costa poco più di 200€ ed è l’ideale per chi cerca soprattutto tanta autonomia senza rinunciare a nulla in termini di potenza.

ASUS Zenfone Max Pro M2: la nostra prova

L’ASUS Zenfone Max Pro M2 assomiglia da vicino al design di Huawei P20, portando eleganza in una fascia di prezzo inferiore. Il telefono è ergonomico, leggero e sottile, sebbene sul lato frontale ospiti ancora bordi e cornici consistenti, con un notch poco invasivo nella parte superiore del display. La cover ha un’ottima texture raffinata e lucida con un look davvero intrigante, sebbene la scocca sia realizzata in plastica. Il display IPS se la cava abbastanza bene con degli ottimi angoli di visione e una discreta luminosità di fondo; meno bene sul lato della gestione della gamma cromatica, visto che i colori sono abbastanza “freddi” di default, ma si può correggere il tiro all’interno delle impostazioni.

Dal punto di vista delle prestazioni, si sentono i 6 GB di RAM di cui è dotato il telefono e che consentono allo Snapdragon 660 di fare un figurone nel multitasking e nella riproduzione di giochi e di film pesanti (anche in MKV), riscuotendo un punteggio di 130328 punti su Antutu, in linea con la sua fascia di prezzo. Le fotocamere posteriori non sono il punto di forza del device e bisogna avere condizioni di luminosità perfette per avere delle buone immagini, da rivedere la gestione dei colori e del contrasto; male nella modalità notturna.

La batteria è invece il vero valore aggiunto del device grazie ad un modulo da 5000 mAh con caricatore da 5V/2A che impiega all’incirca due ore e mezzo per passare dallo 0 al 100% di ricarica. L’autonomia è davvero ottima ed è davvero raro terminare una giornata con una percentuale di batteria inferiore al 40%, con una media di 7 ore di schermo acceso, anche con film e giochi impegnativi. Complessivamente ci troviamo di fronte ad un’ottima alternativa sotto i 300€, soprattutto per chi cerca un pizzico di autonomia in più senza rinunciare a nulla.