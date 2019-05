Casse per iPad: come e quali scegliere

Casse per iPad: quale comprare

Come abbiamo visto nella introduzione a questa guida all’acquisto, in questo articolo prenderemo in esame quelle che sono le migliori casse per iPad presenti sul mercato. Proprio seguendo la scia delle migliori casse per iPhone, anche qui troveremo una selezione di prodotti che permettono di ascoltare musica tramite il classico modulo Bluetooth oppure attraverso il modulo Wi-Fi.

Se per gli iPhone valeva il discorso di premiare in qualche modo l’ascolto tramite speaker Bluetooth – spesso estremamente portatili e adatti ad essere utilizzati con un iPhone, decisamente meno ingombrante di un iPad – piuttosto che attraverso il modulo Wi-Fi, le cose cambiano leggermente quando parliamo di iPad. Il tablet di Apple, infatti, è pensato più per un utilizzo casalingo o comunque meno frenetico rispetto ad un iPhone. Sia chiara una cosa: esistono milioni di persone che portano un iPad ovunque vadano, soprattutto le ultime versioni compatte e leggere, ma di fatto l’iPad è un prodotto che si gode a pieno quando si è al comodo.

Forti di questa premessa, nella nostra guida alle migliori casse per iPad abbiamo scelto prodotti che accontentano entrambe le categorie di persone: chi non si separa mai dal proprio iPad e chi invece lo ama utilizzare a casa, per leggere, ascoltare musica, giocare, guarda film e compagnia cantante. Per la prima categoria di persone abbiamo preso in esame prodotti portatili, piuttosto compatti, caratterizzati dalla certificazione IPx per il contatto con i liquidi e da una buona autonomia.

Chi invece sfrutta il tablet solo quando è a riposo, abbiamo selezionato due casse Wi-Fi – in realtà il Libratone è sia Wi-Fi e Bluetooth – di rinomata fama. Questi prodotti sono pensati per essere fissati in un punto preciso della stanza e quindi non sono propriamente portatili. Infine, come sempre, abbiamo steso l’articolo mostrando i prodotti secondo un ordine crescente di prezzo, dal più economico al più costoso.