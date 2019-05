Il movimento e la musica sono due cose che vanno a braccetto, per questo seguo con passione il mercato dei dispositivi indossabili, con i quali ho percorso centinaia di chilometri, e quello delle migliori casse per ascoltare i miei brani preferiti – soltanto in casa ne ho una decina.

Casse bluetooth è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di un altoparlante bluetooth. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere lo speaker bluetooth più adatto alle tue esigenze.

La nostra redazione ha esaminato uno ad uno gli speaker bluetooth dei principali brand. Selezionando i migliori per una serie di categorie. Il mercato delle casse bluetooth è, infatti, molto ampio e variegato. Per questo motivo abbiamo identificato più bisogni, ognuno dei quali è rappresentato da uno specifico articolo.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, delle migliori casse bluetooth presenti sul mercato.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Casse bluetooth per dispositivo

I dispositivi con i quali utilizzare un altoparlante bluetooth ne influenzano profondamente la natura e le caratteristiche. Uno speaker bluetooth per smartphone dovrà essere leggero, compatto e facilmente trasportabile. Le casse wireless per TV, invece, avranno dimensioni maggiori e un focus sulle prestazioni.

Per questi motivi, la prima categoria per distinguere le casse bluetooth che abbiamo deciso di utilizzare è quella del dispositivo che si vuole utilizzare. In questa categoria avrete quindi l’opportunità di scoprire le casse bluetooth adatte per essere affiancate ad uno dei dispositivi che vede nei box qui sotto. Alcune di esse, vista la loro qualità, potrebbero comparire anche in più guide.

Un esempio potrebbe essere la presenza di qualche “doppione” nelle guide all’acquisto che fanno riferimento alle casse per smartphone e per tablet. Qui, vista la natura spesso collimante dei due prodotti, si potrebbe usare la stessa cassa Bluetooth sia per lo smartphone che per il tablet. Attenzione però: le casse bluetooth che abbiamo scelto per i tablet devono offrire una qualità audio di un livello superiore.

Questo perché, come si sa, i tablet vengono utilizzati anche e soprattutto per la visione di filmati e serie TV.

Casse bluetooth per brand

Nella scelta di quale altoparlante Bluetooth comprare potresti essere interessato a valutare i prodotti di uno specifico brand. Come abbiamo già detto, il mercato delle casse bluetooth è molto variegato. Tuttavia, alcuni brand godono di una certa fama e hanno dimostrato nel corso del tempo di essere in grado di offrire prodotti meritevoli di attenzione.

La seconda categoria è quindi quella delle casse bluetooth per brand. In ogni articolo abbiamo analizzato l’intera gamma di prodotto di un brand, selezionando i migliori modelli per ogni famiglia. Le guide qui sotto sono pensate per farti avvicinare ad un particolare brand per cercare di scoprire tutti i prodotti recenti in catalogo. Anche qui abbiamo fatto un’opera di selezione di quelli che sono i modelli effettivamente in grado di offrire un vantaggio certo a seguito del suo acquisto.

Altro

Se le due precedenti categorie non ti hanno soddisfatto, potresti essere interessato a consultare la terza e ultima categoria. All’interno di quest’ultima troverai dei criteri di selezione degli speaker bluetooth più generali e misti. In grado di andare in contro alle esigenze di coloro i quali non hanno specifici bisogni, ma devono semplice acquistare un prodotto dal buon rapporto qualità prezzo. Qui abbiamo dato maggior risalto anche alla questione economica.

Molto spesso si ha la necessità di trovare un prodotto accattivante e che offre buone qualità cercando di restare bassi con la spesa. La prima guida è quindi indicata per tutte le persone che sono alla ricerca di una cassa bluetooth prima di tutto economica. Questo però non è il solo obbiettivo che abbiamo cercato di raggiungere creando la guida all’acquisto. Dopo esserci addentrati all’interno di un ecosistema fatto di numerose soluzioni a basso prezzo, abbiamo individuato i brand che secondo noi offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Anche se l’obbiettivo principale è quello di spendere poco, l’orecchio vuole sempre la sua parte. All’interno della guida troverete anche dei modelli che offrono qualche caratteristica in più, come ad esempio la resistenza al contatto con i liquidi. Come avrete modo di vedere, anche se il nostro obbiettivo è quello di darvi la possibilità di acquistare spendendo poco, resta alta l’attenzione nello scegliere dei dispositivi particolari ed in grado di offrire qualcosa in più.

In quest’ultima categoria sono anche presenti le casse portatili, ovvero quei dispositivi che permettono di animare feste potendo contare su una qualità audio decisamente superiore. Queste, spesso piuttosto voluminose e munite di maniglione per il trasporto, offrono un tipo di utilizzo molto particolare. Infatti, oltre alla presenza di controller pensati per il volume generale e per il gain, sono spesso munite di entrate accessorie che permettono di collegare microfoni oppure chitarre.

Sono quindi dei prodotti da utilizzare in contesti ben precisi, come una festa in giardino oppure al mare. Per chi vuole spaziare lungo diversi prodotti, l’ultima guida è quella che dà una visione completa su tutte le casse bluetooth da prendere in considerazione. Anche qui si parte da un prezzo contenuto arrivando a raggiungere picchi da diverse centinaia di euro. La guida è pensata per offrire una visione d’insieme su tutte le casse bluetooth attualmente degne di nota, sia per quanto riguarda il prezzo di listino che per le specifiche tecniche.

Infine, grazie al box dei commenti presente in ogni nostro articolo, compreso le guide all’acquisto delle migliori casse bluetooth, avrete l’opportunità di entrare in contatto con la redazione per chiedere consigli, pareri, per cercare di risolvere un piccolo problema e per fugare qualche dubbio dell’ultimo minuto sull’acquisto da fare.