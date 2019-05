Casse Bluetooth potenti: i prodotti giusti per fare festa

Tronsmart T6

Apriamo la nostra personale selezione delle migliori casse Bluetooth potenti con il modello Tronsmart T6. Si tratta di uno speaker che abbiamo visto molto da vicino e di cui vi consigliamo di andare a vedere tutti i dettagli nella nostra recensione su Tronsmart T6. Perché abbiamo deciso di inserire questo speaker economico all’interno di questa guida? Sicuramente per l’ottimo rapporto qualità/prezzo; ma anche per dare una possibilità a chi non può spendere cifre importanti ma vuole comunque poter ascoltare i propri brani preferiti a volume sostenuto.

Dal punto di vista del design troviamo un corpo cilindrico, ricoperto per la maggior parte da una griglia in tessuto industriale ed un vistoso potenziometro per il volume posizionato nella porzione superiore dello speaker. Nonostante le dimensioni modeste e il prezzo a buon mercato, dobbiamo dire che il Tronsmart T6 ci ha stupito da ogni punto di vista.

L’autonomia è decisamente valida e l’audio in uscita lascia per davvero a bocca aperta. Infatti, grazie alla diffusione a 360° e ad un driver in grado di generare una potenza pari a 25 W, questa cassa Bluetooth può diffondere la musica senza problemi in una stanza di medie dimensioni, oppure in giardino – attenzione: lo speaker non è resistente al contatto con i liquidi.

Consigliamo questo speaker a chi vuole una potenza audio discreta, adatta per ascoltare i propri brani preferiti a volume sostenuto senza perdere troppa qualità di ascolto. Il prezzo abbordabile, l’ingombro minimo e la buona autonomia, la rendono poi perfetta anche per chi ama ascoltare musica in giro.