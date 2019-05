Casse Bluetooth portatili potenti: i migliori speaker per fare festa

Casse Bluetooth portatili potenti: quale comprare

Quando si parla di musica, non è sempre possibile una ricetta apprezzata da tutti. C’è chi preferisce un tipo di genere rispetto ad un altro, c’è chi preferisce una particolare marca di speaker Bluetooth per ascoltare gli artisti preferiti. Ognuno di noi apprezza la qualità audio in modo diverso; ad esempio, troviamo utenti più inclini a preferire dispositivi in grado di dare un boost in più ai bassi, chi invece preferisce una equalizzazione più lineare, o ancora, chi è alla ricerca di prodotti in grado di dare un pizzico di sprint in più alle alte frequenze.

Però quello che accumuna tutti è avere l’opportunità di alzare il volume oltre una certa soglia per godere al massimo del sound di una particolare canzone. Nella nostra guida sulle casse Bluetooth portatili potenti andremo a proporvi una serie di prodotti pensati proprio per questo scopo. Chi di voi non si è mai ritrovato a cantare a squarcia gola una canzone o a spararla a tutto volume come se foste sotto il palco della vostra band preferita?

Con le casse Bluetooth portatili potenti vi diamo alcuni consigli per fare proprio questo. Per fare questo abbiamo deciso di selezionare speaker anche da un punto di vista economico. La nostra idea è che tutti debbano avere l’opportunità di ascoltare una canzone ad alto volume, indipendentemente dal potere economico a disposizione. Ecco quindi il perché consigliamo alcuni prodotti estremamente economici, magari privi di particolari rifiniture estetiche, ma in grado di sostenere un volume alto senza problemi.

Chi ha la possibilità di spendere un po’ di più, avrà modo di focalizzare la propria attenzione su prodotti muniti di caratteristiche estremamente interessanti. Un esempio? La possibilità di creare dei “ponti audio” fra più speaker dello stesso modello, in modo da incrementare la resa sia in termini di qualità che di potenza. Questo è possibile con la tecnologia JBL Connect+ (ma non solo), pensata proprio per agganciare in cascata fino a 100 speaker. Questa feature, da sola, potrebbe attirare l’attenzione di chi è interessato a dare vita ad una festa coi fiocchi, o semplicemente desideroso di ascoltare canzoni ad alto volume.

I prodotti qui presenti sono stati scelti come validi per un ascolto adatto a tutti i generi, ma prima di lasciarvi continuare a scoprire i dispositivi da noi scelti, vi chiediamo un secondo di attenzione. Trattandosi di prodotti capaci di fare un gran bel baccano, vi consigliamo di tenere a cuore il vostro udito. Evitate di posizionarvi stare troppo vicini alle casse, soprattutto se sparate a tutto volume. Un ascolto prolungato di questo tipo può creare seri danni al vostro udito, oltre che rendere difficile conversare con i vostri amici.