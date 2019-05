Casse Bluetooth migliori: ecco quali modelli scegliere

JBL Flip 4

All’interno della nostra guida sulle casse Bluetooth migliori non poteva mancare JBL, una delle aziende più rinomate nel campo audio, addirittura da essere spesso scelta per portare avanti collaborazioni anche con aziende legate alla telefonia. In questa guida vi consigliamo di prendere in considerazione la JBL Flip 4, l’ultima generazione dell’amatissima serie “Flip”.

Come per le precedenti versioni, anche qui troviamo un design cilindrico da 68 x 175 x 70 mm per un peso di 515 grammi. Il modulo Bluetooth 4.2 garantisce una stabilità di connessione fino a 10 metri di distanza e il microfono integrato offre un’audio di discreta qualità per brevi telefonate in vivavoce. La potenza in uscita è di 16 Watt e la batteria ricaricabile garantisce un’autonomia di cinque ore.

Come tutte le casse Bluetooth della serie Flip, anche questa Flip 4 presenta una scocca in gomma dura che permette di portarla tranquillamente a mare o durante le escursioni fuori porta. È inoltre possibile inserire un laccio all’interno di un piccolo vano laterale, oltre ai tasti per modulare la potenza del volume e attivare/disattivare il Bluetooth.

L’unica pecca di questa cassa Bluetooth è il tempo di ricarica un po’ eccessivo: infatti, a fronte di cinque ore di utilizzo, ne servono altrettante per ricaricare completamente il piccolo dispositivo. C’è però la certificazione IPX7 che permette di portare il piccolo speaker Bluetooth anche in piscina, a diretto contatto con l’acqua.