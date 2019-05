Cassa JBL Bluetooth: ecco le migliori soluzioni

Cassa JBL Bluetooth: quale comprare

Non bisogna essere per forza un cultore della musica per riconoscere in JBL uno dei brand più importanti in questo momento. Indipendentemente dal grado di attenzione che si presta per questo mercato, ognuno di noi ha sentito nominare quest’azienda. Perché? Perché JBL ha il grande vantaggio di avere a disposizione un portfolio di prodotti tali da poter offrire soluzioni a tutte le fasce di utenti. JBL accontenta chi vuole qualcosa di economico e senza grosse pretese, chi vuole un pizzico di coinvolgimento in più grazie alla presenza di giochi di luce uniti alla qualità audio o chi ancora non teme di spendere un po’ per avere una potenza audio di tutto rispetto.

All’interno di questa guida sulla migliore cassa JBL Bluetooth vi mostreremo quelli che per noi sono i prodotti che ha senso acquistare. Anche i primi modelli, quelli che di solito sono a buon mercato, portano con sé caratteristiche che non fanno rimpiangere speaker più costosi. La qualità audio è sempre garantita, ovviamente con le dovute differenze che naturalmente si trovano in un dispositivo da 50€ e uno che costa tre volte tanto.

Visto la grande mole di prodotti sviluppati dall’azienda, abbiamo deciso di mostrarvi gli speaker divisi nelle loro linee di riferimento. In questo modo avrete modo di “saltare” rapidamente da una serie e l’altra avendo però sempre chiaro quali sono le differenze fra un modello e l’altro. La nostra volontà di fornirvi i migliori modelli ci ha poi spinti a mostrarvi solo le casse Bluetooth di ultima generazione, che spesso presentano migliorie sia dal punto di vista audio che anche per quanto riguarda il design.

La guida è stata inoltre strutturata in modo tale da mostrarvi gli speaker secondo un ordine crescente di prezzo, dal più economico al più costoso. Come avrete modo di vedere, anche i modelli più economici escono di fabbrica con la certificazione IPX7, o con un corpo splash-proof.