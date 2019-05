Cassa Bose Bluetooth: ecco i migliori speaker da acquistare

Cassa Bose Bluetooth: quale comprare

Non bisogna essere per forza dei patiti di musica (o dei maestri) per riconoscere in Bose una delle migliori realtà quando si parla di audio e dell’ascolto della musica. Diventata famosa nel corso degli anni passati per il suo approccio “pop” e grazie ad azzeccatissime campagne pubblicitarie, è riuscita a cucirsi attorno una base di utenti estremamente variegata. Abbiamo i più giovani che apprezzano il tratto sonoro distintivo dei prodotti Bose con quella attenzione marcata ai bassi, così come i più grandi che invece ricercano eleganza, potenza e possibilità di creare sistemi multi-room.

All’interno di questa guida sulla migliore cassa Bose Bluetooth, andremo a vedere quali sono i prodotti che ha davvero senso prendere in considerazione per un acquisto. Essendo un’azienda piuttosto prolifica con all’attivo numerosi speaker suddivisi in varie fasce di prezzo, abbiamo deciso di inserire questi prodotti all’interno di alcune categorie che fanno riferimento alle serie di speaker più famosi.

Attraverso questa divisione in categorie di prodotto, abbiamo inserito anche un piccolo testo di accompagnamento ad un serie in modo da farvi capire qual è il target di utenti che Bose cerca di attirare con i suoi prodotti. Come avremo modo di vedere, l’azienda statunitense propone un gran numero di speaker Bluetooth pensati per accontentare il maggior numero di utenti possibili, da chi è alla ricerca di un prodotto giovanile ed economico, a chi invece cerca qualcosa di più curato dal punto di vista estetico e acustico.