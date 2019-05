Cassa Bluetooth Sony: ecco i migliori modelli del colosso giapponese

Cassa Bluetooth Sony: quale comprare

Sony, così come tantissime altre aziende di grosso calibro, è impegnata in un gran numero di mercati. Basta fare un giro in uno dei tanti negozi di elettronica per vedere che il colosso giapponese riesce a offrire soluzioni di altissimi qualità in ambito smart home, videogiochi, telefonia, TV e quant’altro. Non poteva mancare l’aspetto audio, dove l’azienda è ormai una dei leader e non teme il confronto con altri brand altrettanto validi.

All’interno della nostra guida sulla migliore cassa Bluetooth Sony andremo a vedere quali sono i prodotti che ha senso acquistare. Visto il gran numero di prodotti in catalogo, abbiamo deciso di puntare la nostra attenzione solo sui modelli più recenti. Questo ci ha anche permesso di creare una divisione immaginaria fra gli utenti indirizzati all’acquisto di prodotti validi a 360°, rispetto a quelli che sono invece focalizzati ad ottenere il meglio in ambito audio.

Ecco quindi la separazione della gamma XB (10, 21, 31 e 41) rispetto al modello ZR. I primi sono pensati per gli utenti alla ricerca di una cassa Bluetooth Sony in grado di offrire un buon output audio, con un pizzico di brio in più grazie alla presenza di soluzioni visive come LED, luci strobo e quant’altro. Di contro, chi sceglie l’unico modello della gamma ZR, lo fa perché non teme spendere una cifra importante per l’acquisto di una cassa Bluetooth Sony pensata per l’ascolto ad alti livelli.

Affidarsi ad una delle soluzioni proposte da Sony è una scelta intelligente. Anche i modelli più economici presentano tecnologie proprietarie pensate non solo per incrementare la qualità audio in uscita, ma anche per creare ponti audio con altri speaker. Il modello più costoso presenta poi un nutrito numero di porte (jack, Ethernet, HDMI e altro) così come il supporto a servizi del calibro di Google Cast e Spotify Connect.