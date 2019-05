Cassa Bluetooth Beats: ecco le migliori soluzioni

Cassa Bluetooth Beats: quale comprare

Sebbene da noi in Italia sia più facile entrare in contatto con marchi di altro genere per quanto riguarda l’audio – basta fare un giro nelle grandi catene di elettronica per notarlo -, nel resto del mondo Beats è sinonimo di qualità. Non lo è soltanto per quanto riguarda cassa Bluetooth Beats, ma anche per tutti il resto dei prodotti che la compagnia statunitense produce.

Nel caso in cui faceste parte di chi non è mai entrato in contatto con questo brand, vi forniamo un minimo di infarinatura per capire di cosa stiamo parlando. La cassa Bluetooth Beats viene realizzata da un’azienda che si chiama Beats Electronics, nata dall’unione degli sforzi di Dr.Dree (noto rapper americano) e Jimmy Iovine, CEO della casa discografica Interscope-Geffen-A&M.

Il lavoro portato avanti dall’azienda (e anche dalla fama dei due suoi rappresentanti appena citati), ha permesso ai prodotti Beats di diventare estremamente popolari fra i giovani, cosa che le ha dato il giusto “boost” per iniziare ad essere un player piuttosto importante nel settore audio. La passione per questi prodotti e il loro sound piuttosto caratteristico, ha portato l’azienda ad essere acquisita da parte di Apple nel 2004.

Arrivando rapidamente ai giorni nostri, i prodotti a marchio Beats sono facilmente riconoscibili all’interno dei vari Apple Store di tutto il mondo, grazie soprattutto ad una partnership che non ha tolto al brand la piena autonomia di produrre dispositivi in diretta concorrenza con quelli di Apple – cosa che si nota di più se guardiamo al mondo delle cuffie, piuttosto che agli speaker in generale.

Quindi, all’interno della guida sulla migliore cassa Bluetooth Beats, andremo a scoprire qual è il miglior prodotto da acquistare. Si parla al singolare in quanto al momento vi segnaliamo un solo dispositivo che vale la pena prendere in considerazione, da tutti i punti di vista.