Case PC trasparente: la nostra selezione di prodotti

Case PC trasparente: quale comprare

Sicuramente le linee guida da seguire quando si vuole acquistare un prodotto di questa tipologia non differiranno molto da quelle che già vi abbiamo segnalato nella nostra guida dedicata in generale al case gaming. Un case PC trasparente, d’altro canto, è semplicemente un case con un occhio di riguardo verso il lato estetico, dove uno o più lati presentano una finestrella trasparente, in plastica o vetro temprato, così da permettere di vedere le componenti interne.

Form factor: stabilire la capienza del case

Di conseguenza, i criteri di selezione che vi abbiamo già consigliato sono da applicare anche in questa guida. Per ripassarli brevemente, partiamo dall’aspetto più critico da considerare, ovvero le dimensioni (e quindi il cosiddetto form factor) del case. Questo primo punto è a dir poco essenziale, perché andrà a determinare sostanzialmente che componenti potranno essere messe all’interno di un case. Una soluzione Mini Tower, ad esempio, sarà meno costosa e più compatta ma è impensabile poter montare al suo interno una scheda video gaming possente come una RTX 2080.

Dopo aver valutato quali sono le dimensioni del case, è importante vedere quanti slot d’espansione per montare Hard Disk (3,5″) o SSD SATA (2,5″) si possono inserire. Vi sarebbero anche altri punti che possono essere d’importanza più o meno rilevante a seconda delle vostre preferenze personali, come la quantità di ingressi offerta frontalmente o il numero massimo di ventole aggiuntive inseribili. Questi elementi, però, sono d’importanza variabile a seconda delle proprie preferenze, quindi dipenderà molto da voi capire se un case sia in grado di soddisfarvi su quei frangenti.