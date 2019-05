Caricatore joystick PS4: i migliori prodotti per mantenere sempre i controller pronti all'uso

Younik Supporto verticale con base di ricarica PS4

La soluzione proposta da Younik come caricatore joystick PS4 rientra nella sfera dei prodotti All in One pensati per ottimizzare al massimo la vostra postazione da gaming. In questo caso troviamo a disposizione una docking station con stand per il posizionamento verticale tarato sulle dimensioni di PS4 Slim, una doppia base di ricarica per i controller, una ventola supplementare di raffreddamento attivabile tramite l’interruttore dedicato e due porte USB supplementari per il collegamento di periferiche esterne. Un prodotto molto comodo, dunque, per ogni tipo di esigenza, a patto di essere in possesso di una postazione che si sposi bene con il posizionamento verticale della console.