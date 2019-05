Caricatore controller Xbox One: le migliori soluzioni sul mercato

Caricatore controller Xbox One: quale comprare

Quando si cerca un caricatore controller Xbox One, infatti, nulla è più importante della longevità; tutto il resto è secondario. Con longevità si intende sia l’amperaggio (capacità di carica massima del prodotto, misurata in mAh) che la capacità innata della batteria di mantenere la carica massima nel corso di molteplici cicli di carica. Offrendo generalmente un amperaggio tra i 1.000 ed i 1.500 mAh (evitate soluzioni non in questo range) i battery pack vantano un’autonomia inferiore alle batterie ricaricabili AAA.

Detto questo, però, la carica risulta più che abbondante per ogni sessione videoludica ed è inoltre possibile attaccare il cavo USB di ricarica controller per caricare la batteria mentre si gioca. Quest’ultimo aspetto, vi ricordiamo, non è possibile con un setup AA ricaricabile. Se non desiderate assolutamente avere il cavo tra le scatole, inoltre, è possibile acquistare una dock station di ricarica, così da tenere sempre carico un joypad Xbox One di scorda in casi che quello primario si scarichi.