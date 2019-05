Canon reflex: ecco i modelli da acquistare

Canon reflex: quale comprare

La gamma reflex di Canon è molto vasta, con dispositivi che vengono aggiornati con nuove tecnologie e prodotti che sono pensati per determinati usi fotografici, non è semplice scegliere la fotocamera da acquistare. Con questa guida vogliamo cercare di rendere più semplice la scelta del vostro prossimo acquisto. Divideremo le macchine fotografiche in due categorie principali: le reflex Canon per principianti (di cui fanno parte i modelli con sensore APS-C) e le reflex Canon per professionisti (in cui inseriremo i modelli con sensore full frame).

Tutte le reflex Canon sono denominate con la sigla EOS che le differenzia dalle altre tipologia di fotocamere dell’azienda. I modelli pensati per i principianti hanno prezzi molto contenuti, sono molto semplici da utilizzare e sono perfetti per chi si avvicina al mondo della fotografia. Le reflex pensate per i professionisti sono ovviamente molto più prestanti, non sempre dispongono di funzioni automatiche e hanno prezzi commisurati alle prestazioni che offrono. Come dicevamo sopra i modelli Canon non sono pochi, questa selezione è infatti una cernita delle reflex del produttore giapponese. In questa guida non troverete tutti i modelli attualmente in vendita, ma soltanto quelli che secondo noi vale davvero la pena acquistare. Addentriamoci nella nostra guida “Canon reflex“!

La categoria di reflex Canon per principianti è costituita perlopiù da prodotti che montano un sensore APS-C. Questa tipologia di sensore è più piccola dei full frame, ha un prezzo più ridotto e permette di sviluppare reflex con un design molto compatto. Essendo un sensore che ha delle dimensioni più contenute di un pieno formato bisogna considerare il cosiddetto “fattore di crop“: visto che l’escursione focale di un obiettivo espressa in millimetri equivalenti al formato 135, l’uso delle lenti in accoppiata alle reflex con sensore APS-C comporta un “taglio” dovuto alla minor superficie impressionabile che questi sensori hanno a disposizione. Le reflex Canon con sensore APS-C hanno un fattore di crop di 1.6x e possono montare obiettivi della serie EF-S, una tipologia di lenti che sono compatibili esclusivamente con reflex APS-C, e della serie EF, obiettivi che che possono essere installati su qualsiasi tipologia di reflex Canon. Con entrambe le tipologie di obiettivi bisogna moltiplicare la focale espressa per 1.6x. In poche parole se su una reflex APS-C viene montato un obiettivo 50mm questo equivarrà ad un 80mm su full frame.

Le Canon reflex professionali montano tutte un sensore full frame, cioè un sensore che misura 24 x 36 mm. Essendo più grande, produrlo comporta costi molto elevati, per questo motivo viene installato su prodotti dedicati a utenti professionisti che hanno bisogno del massimo delle prestazioni. Le reflex Canon full frame montano obiettivi della serie EF che, al contrario di quanto accade sui sensori APS-C, non hanno alcun tipo di crop. In pratica, se si monta un obiettivo con focale 50mm su una reflex full frame questo non subirà variazioni di lunghezza focale.