Canon EOS M50: l'inizio dell'evoluzione

Guardando Canon EOS M50 dall’alto notiamo subito un corpo abbastanza minimale con un lato sinistro quasi completamente sgombro, la parte centrale occupata dalla slitta hotshoe e un lato destro invaso da una ghiera che contorna il tasto di scatto, la ghiera dei programmi, un tasto funzione, lo switch di accensione/spegnimento e il tasto di registrazione video. Le due ghiere sono abbastanza vicine tra loro e, proprio grazie a questo, si nota il primissimo svantaggio di Canon EOS 50M: la mancanza di una ghiera secondaria. Questa caratteristica, per quanto mi riguarda, è fondamentale per collocare il prodotto in una categoria Entry Level o in una avanzata in quanto, nel dinamismo di una particolare situazione di scatto, la seconda ghiera cambia tutto. Me ne sono accorto in più occasioni: utilizzando sempre la fotocamera in manuale, ero costretto ad agire sul display o su altri tasti fisici per poter cambiare il diaframma, e tutto ciò è seccante perché, per quanto mi riguarda, sono stato costretto a scattare scegliendo priorità varie anziché la modalità manuale completa. Anche in questo caso però, tutto dipende dal tipo di foto che fate: se passate le nottate a fotografare stelle con un treppiede non sentirete la mancanza di una seconda ghiera, se invece fate molta Street Photography, per carità, non comprate Canon EOS M50.

La parte frontale è piuttosto minimale e mostra in bella vista il bottone di scatto (che abbiamo evidenziato prima per quanto concerne il lato superiore), il logo Canon, la slitta hotshoe centrale, la luce di messa a fuoco, l’attacco per l’ottica e il tasto di sgancio rapido per gli obiettivi.

Se poi impugniamo Canon EOS M50 e la osserviamo dalla parte posteriore, sul lato destro troviamo un connettore USB Micro (che ormai giudico come “superato”) e un’uscita micro HDMI di tipo D per riprodurre contenuti su fonti esterne (anche semplici Monitor da attaccare sulla slitta hotshoe per migliorare le possibilità per i videomaker).

Il lato sinistro, invece, include un ingresso per il microfono (molto bene Canon, brava!) ma soffre della mancanza di un’uscita per le cuffie (molto male Canon, cattiva!). Presenti poi i loghi per il WiFi e per l’NFC che, insieme al Bluetooth fanno parte del lato connettività di Canon EOS M50.