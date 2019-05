Candy microonde: i migliori modelli dell'azienda italiana

Candy microonde: quale comprare

Quando Candy produsse la sua prima lavatrice nel 1946, era solo una piccola azienda di Monza alle prime armi, ma di grandi vedute. Oggi quella stessa società è uno dei nomi più conosciuti del settore degli elettrodomestici intelligenti in tutto il mondo e la sua produzione comprende anche asciugatrici, lavastoviglie, congelatori e soprattutto forni a microonde. Qualsiasi sia la destinazione dei suoi prodotti, possiamo però essere sicuri che questi abbiano una serie di caratteristiche in comune. Candy infatti realizza sempre prodotti che, pur integrando quanto di meglio la tecnologia e l’innovazione hanno raggiunto, rimangono sempre molto semplici e con prezzi contenuti. Quindi qualsiasi sia il vostro grado di dimestichezza con questi dispositivi o il budget che avete a disposizione, di sicuro troverete un prodotto perfetto per voi. In questa guida all’acquisto scopriremo i migliori prodotti del marchio che abbiamo suddiviso in modelli da incasso e da libero posizionamento. Prima di addentrarci nei microonde scelti, vediamo però quali sono le caratteristiche che abbiamo utilizzato nella selezione.

La prima cosa da valutare sono sempre le funzioni, poiché determinano ciò che sarà possibile fare con il microonde. La proposta di Candy è varia. Si parte da modelli molto basilari, che non esulano dalle principali funzioni di scongelamento, riscaldamento e cottura combinata microonde e grill. Vi sono poi microonde più completi, che non si pongono però come forni professionali. Questi dispongono di diversi programmi pre-impostati, che comprendono la cottura crisp o light, e ci sono anche versioni che si avvalgono della funzione ventilata.

Il secondo fattore da considerare riguarda invece la velocità, tanto apprezzata nei microonde e correlata alla loro potenza. Infatti, maggiore è la potenza dell’apparecchio e minore sarà il tempo impegnato per cuocere, scongelare etc. Il wattaggio dei Candy microonde non scende mai sotto i 700 W, ma anzi sale fino ai 1000 W quando sono presenti grill o forno ventilato.

Il terzo parametro di cui abbiamo tenuto conto, ma che influenzerà la vostra stessa scelta, è la capienza del vano interno. Questa viene misurata in litri: i modelli più compatti da 20 litri si rivolgono alle piccole famiglie o a chi utilizza il microonde solo per veloci azioni o cucina poco. Salendo di prezzo e incontrando microonde più completi, aumenta anche la capienza. In questo caso si sfiorano anche i 30 litri, perfetti invece per le famiglie numerose e per cucinare in grande quantità.

Infine, per quanto i microonde siano basilari, è sempre bene prestare attenzione anche alla semplicità dei comandi in generale. Nel caso dei modelli base il problema non si pone, ma quando iniziano ad esserci più funzioni è necessario soffermarsi un po’ e privilegiare i modelli più intuitivi che non vi costringeranno a consultare di continuo le istruzioni. I microonde Candy hanno un alto livello di usabilità, ma il modello più avanzato che vi consigliamo sfrutta anche la compatibilità con l’app dedicata e non è una scelta adatta a chi è meno pratico con la tecnologia.