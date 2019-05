Campanello wireless: i migliori per ogni fascia di prezzo

Nest Hello

Il primo campanello wireless che vogliamo consigliarvi è il Nest Hello, sicuramente tra i più rinomati prodotti di questo genere. Nest Hello è costituito da un corpo compatto e dal design particolarmente curato; lo spessore è inferiore ai 3 cm e la scocca resiste alle intemperie. Nella parte bassa del frontale troviamo il tasto del campanello, mentre simmetricamente in alto l’occhio della telecamera. Questa è costituita da un sensore da 1/3″ e 3 megapixel di risoluzione, capace di registrate video in formato 4:3, adatti quindi alla ripresa di persone poste davanti all’ingresso. Il campo visivo è molto ampio, con un angolo di 160°, ed è presente la funzionalità HDR per mantenere una buona leggibilità dell’immagine anche con forti contrasti tra zone di luce e di ombra. Non manca la visione notturna agli infrarossi e il set di altoparlante e microfono per l’audio a due vie. Nest Hello si connette alla rete internet sfruttando la connessione Wi-Fi 802.11b/g/n a 2.4 GHz, oltre che il Bluetooth.

Per installare il campanello wireless Nest Hello – che deve essere collegato alla linea a bassa tensione – è necessario che l’attuale campanello cablato sia dotato di un suo cicalino e un trasformatore da 16–24V CA, 8 VA. Nelle pagine di supporto Nest è indicato come identificare se il vostro tipo trasformatore è adatto, e in tal caso provvedere autonomamente al montaggio. In caso di dubbi è comunque possibile rivolgersi al vostro elettricista di fiducia, oppure ricorrere ad uno installatore certificato Nest Pro.

Nest Hello accoglierà gli avventori, che individueranno subito il campanello e dove premere, grazie all’anello luminoso che circonda il tasto. La telecamera è però sempre attiva, e ci avviserà subito qualora qualcuno sosti davanti all’ingresso, permettendoci di guardare la diretta streaming ed eventualmente di comunicare tramite audio, utilizzando lo smartphone, ovunque ci trovassimo in quel momento. Se si è abbonati al servizio Nest Aware è anche possibile sfruttare la funzionalità di riconoscimento dei volti.

Qualora qualcuno suoni alla nostra porta, oltre al classico cicalino del campanello – comunque disattivabile tramite app – riceveremo una notifica sullo smartphone. Oltre a poter parlare direttamente a voce con la persona interessata è possibile lasciar parlare Nest Hello al nostro posto, utilizzando dei messaggi preregistrati. Infine, Nest Hello si integra perfettamente con lo smart speaker Google Home, rendendolo parte integrante del sistema di notifica; se disponete di una Chromecast di seconda generazione collegata al televisore, è possibile anche richiedere a Google di accenderlo per mostrarvi sul grande schermo le immagini in diretta riprese da Nest Hello. Il campanello wireless Nest Hello è uno dei più interessanti presenti sul mercato, anche se il costo non è certo irrisorio.