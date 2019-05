Campanello WiFi: la guida ai migliori per smart home

Campanello WiFi: quale comprare

Un campanello WiFi, come abbiamo detto, è un accessorio in grado di collegarsi alla rete internet, solitamente dotato di una telecamera, e gestibile completamente via app per smartphone. In questo modo, grazie alla telecamera e sensori di movimento, il campanello WiFi sarà in grado di comunicarci con una notifica qualsiasi evento, sia che qualcuno premi suoni effettivamente il campanello, sia che sosti davanti ad un ingresso. Se si ha una connessione ad internet sarà quindi possibile comunicare con l’avventore, anche trovandoci lontano da casa.

Una caratteristica che un campanello WiFi dovrebbe avere, considerata anche la sua funzione di videocitofono, è quella dell’impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici, ma qualora questa non sia presente, sarà necessario provvedere a posizionare il campanello WiFi in modo strategico, ad esempio sotto un portico – ma se questo non è possibile, l’unica alternativa è ripiegare su un modello certificato per la resistenza agli schizzi d’acqua.

In questa guida vediamo prima un paio di soluzioni di campanelli WiFi premium, sia cablati che funzionanti a batteria, mentre in seguito passeremo ad analizzare un’alternativa economica, ma decisamente più limitata, che non presenta