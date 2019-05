Bundle PS4 Natale: le migliori idee regalo

Bundle PS4 Natale: quale comprare

Nel periodo natalizio, specialmente nel caso siate indirizzati ad acquistare una nuova console per vostro figlio, per il marito, fidanzato, amici o parenti, la scelta del prodotto giusto è molto importante per evitare spiacevoli sorprese; sebbene per gli appassionati ricevere una console nuova non sarà mai un regalo sgradito. Tra le diverse proposte, se la vostra scelta è ricaduta su PS4 sarà bene indirizzarsi verso un bundle, vale a dire un vero e proprio pacchetto completo che includa al suo interno non solo la console, ma anche giochi o accessori per permettervi fin da subito di iniziare a giocare in tutta tranquillità. Tra i bundle PS4 Natale sono presenti, infatti, sia edizioni console + gioco, sia console + accessori di diverso tipo; nella maggior parte dei casi un controller aggiuntivo per giocare subito in compagnia senza dover acquistare un secondo joypad successivamente. Vediamo dunque la selezione delle migliori idee regalo dedicate ai bundle PS4.