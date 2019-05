Bundle Nintendo Switch: la nostra guida agli acquisti

Bundle Nintendo Switch + Super Smash Bros Ultimate

Come il precedente Pokemon Let’s Go, questo Bundle Super Smash Bros Ultimate offre non solo il gioco di punta dei picchiaduro della console, ma anche una versione personalizzata di dock e Joy Con, che rappresentano tutti i personaggi di questo picchiaduro all stars. Un’offerta speciale per il collezionista che è in noi, ma attenzione: la confezione non include un controller Pro o altri tipi di controller che non siano i Joy Con, e il titolo guadagna molto dall’uso di un joypad tradizionale. Potrebbe valere la pena calcolare vantaggi e benefici e considerare se non prendere invece direttamente il titolo in bundle con il controller, che presentiamo più avanti, e sfruttare un bundle di base con un altro gioco.