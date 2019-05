Braccialetto GPS bambini: ecco i migliori sul mercato

Braccialetto GPS bambini: quale comprare

Il benessere della propria persona è un esercizio costante, da coltivare nel tempo e che dà i suoi buoni frutti. Una vita sedentaria e con brutte abitudini alimentari può sfociare in tanti piccoli fastidi secondari, ma sempre più spesso assistiamo ad allarmanti avvisi da parte dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) per quanto riguarda i problemi legati all’obesità. Noi occidentali pensiamo che il problema del sovrappeso sia legato unicamente alla fase adulta, ma basta cercare un po’ su Google (o chiedere al proprio medico) per rendersi conto che in realtà non è proprio così. Sempre più spesso è possibile trovare bambini (anche in tenera età) in sovrappeso e, in alcuni casi, addirittura obesi.

Se il peso eccessivo può essere un grosso problema per gli adulti, per i bambini assume contorni ancora più drammatici. Una sana alimentazione è fondamentale nei bambini piccoli; mangiare cibi sani aiuta durante la crescita, lascia inalterato i livelli ormonali, permette uno sviluppo naturale dello scheletro e della muscolatura. Di contro, un eccesso di cattive abitudini alimentari può portare a problemi di postura, affaticamento, dolori articolari (lo scheletro di un bambino fa fatica a portare un peso eccessivo) e molto altro. Di questi enormi problemi se ne stanno rendendo conto anche aziende che non hanno nulla che vedere con l’alimentazione, ma che comunque promuovono uno stile di vita sano e dinamico.

All’interno della nostra guida sul braccialetto GPS bambini andremo a vedere quali sono le soluzioni adatte ai più piccoli per fare attività fisica e per tracciare gli obbiettivi raggiunti. Si tratta in tutto e per tutto degli stessi dispositivi che troviamo al polso di noi adulti (smartwatch e smartband) ma appunto pensati per un mercato giovanile. I device che abbiamo inserito nella guida appartengono a due fra le migliori aziende in questo campo: Garmin e Fitbit. Nonostante le dovute differenze, entrambe le compagnie presentano prodotti che hanno come obbiettivo la promozione di attività fisiche all’aperto, magari accompagnati dai propri genitori.

Piccola avvertenza: vista la particolare fascia di età a cui fa riferimento questa guida, i prodotti qui presenti non sono muniti di modulo GPS come lo immaginiamo noi, ma bensì si rifanno all’applicazione mobile installata sullo smartphone dei genitori per tenere traccia degli spostamenti e tanto altro. Questo è un punto cruciale in quanto questi prodotti sono pensati per bambini fino a un massimo di 10 anni, ovvero la fascia di età in cui difficilmente si trova un adolescente con uno smartphone personale. Le applicazioni sono inoltre pensate per spronare il bimbo a fare movimento, a giocare con gli amici (o i familiari), a mantenere un ciclo sonno/voglia sano.