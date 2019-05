Braccialetto fitness iPhone: scopriamo quali sono i migliori

Braccialetto fitness iPhone: quale comprare

In questa guida consideriamo qual è il miglior braccialetto fitness iPhone. Infatti, quando si parla di iOS in generale, e quindi di iPhone, bisogna sempre fare attenzione al tipo di dispositivo che si acquista. Come si sa, infatti, Apple non è certamente famosa per offrire pieno supporto dei suoi prodotti anche ad aziende di terze parti. Basti vedere quanta difficoltà è possibile riscontrare nella controparte smartwatch, nel caso in cui si volesse acquistare un orologio intelligente al di fuori dell’Apple Watch.

Per quanto riguarda il braccialetto fitness iPhone, le cose vanno decisamente meglio. Il criterio di selezione principale che seguiamo, fa riferimento alla qualità dell’applicazione mobile companion che svolge il compito di far comunicare la smartband con iOS. Ulteriore criterio di scelta prende in considerazione la presenza di sensori in grado di tracciare l’attività fisica svolta durante il giorno.

Questi permettono di registrare il movimento del corpo, che viene poi schematizzato in dati che prendono in esame i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Come sempre mostriamo i prodotti da noi scelti con una visualizzazione di prezzo in ordine crescente. Si parte dal prodotto più economico per poi arrivare a quello più costoso.

Come potete vedere con i vostri occhi, anche il primo braccialetto fitness iPhone dispone di tutte le carte per poter trasformarsi nel vostro dispositivo intelligente preferito.