Braccialetto Fitbit: una panoramica completa sui prodotti del colosso

Braccialetto Fitbit: quale comprare

Sono molte le aziende che operano nel mercato delle smartband e degli smartwatch e Fitbit è sicuramente una delle migliori. Come abbiamo visto in tanti altri articoli a tema wearable, sono molte le compagnie che si buttano su questo settore con soluzioni spesso estremamente vincenti. Un caso su tutti è Xiaomi con la sua Mi Band 2 – vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione su Xiaomi Mi Band 2 se volete acquistare un indossabile molto economico -, ma il bracciale Fitbit è quello che prevale quando si parla di qualità e tecnologia messa al servizio dei suoi clienti.

La strategia di Fitbit è infatti quella di offrire un qualcosa in più all’utente che esprime la volontà di restare in forma. Come? Grazie alla presenza di un’applicazione mobile multipiattaforma estremamente completa (attualmente la migliore sul mercato), e un corredo di tecnologie pensate per guidare l’utente nel raggiungimento dei propri obbiettivi. Il bracciale Fitbit di punta, quello che normalmente costa di più, perme addirittura di guardare piccole sessioni di allenamento direttamente sullo schermo per avere un “coach virtuale” da utilizzare come linea guida per lo svolgimento di un tipo di esercizio.

Questo genere di attenzione ai dettagli non lo troviamo in nessun’altra azienda ed è certamente uno dei motivi da prendere in considerazione quando si cerca un indossabile di prima scelta. All’interno della nostra guida sul braccialetto Fitbit abbiamo preso in considerazione i vari bracciale Fitbit dell’azienda e li abbiamo divisi per categoria – smartband e smartwatch, appunto. Come sempre, per una migliore visualizzazione della guida, abbiamo deciso di mostrare i prodotti in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso.