Braccialetti fitness: scopriamo le migliori soluzioni per restare in forma

Braccialetti fitness: quale comprare

Se il mercato dei dispositivi wearable è così florido e dinamico, grosso del successo lo si deve alle smartband. Infatti, grazie al loro aspetto spesso minimal, poco ingombrante e molto economico (soprattutto rispetto alla controparte smartwatch), hanno avuto il merito di avvicinare un numero sempre maggiore di utenti verso questa particolare categoria di prodotto.

Oltre ad essere pensate per affiancare gli sportivi durante l’allenamento, sia casual che a livello semi agonistico, offrono vantaggi anche a chi è interessato a tracciare solo alcuni parametri piuttosto basilari. Chi si cimenta in un allenamento atto alla preparazione atletica, può sicuramente trovare qualche interessante prodotto all’interno della nostra guida sul migliore bracciale sport.

All’interno della nostra guida sui braccialetti fitness, vediamo quali sono le smartband pensate per gli sportivi incalliti (ma non professionisti) oppure quelle indirizzate a chi vuole un prodotto da “accompagnamento”. Ecco quindi perché, come criteri di selezione per il miglior braccialetto fitness, ho scelto la qualità nel tracciare l’allenamento sotto diversi punti di vista, a 360°, come i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate, e la possibilità di tracciare automaticamente il tipo di pratica sportiva in corso.

Quasi sempre i prodotti più costosi sono quelli che integrano tecnologie proprietarie di un certo livello – come la Move IQ di Garmin, capace di identificare automaticamente il tipo di allenamento in corso -, mentre quelli economici offrono lo stretto indispensabile per il tracciamento generale del proprio workout.

Come per tutte le guide che trovate all’interno dei consigli per gli acquisti, anche i braccialetto fitness sono differenziati per prezzo, dal più economico al più costoso.