Bracciale Garmin: scopriamo i migliori prodotti della compagnia

Garmin fenix 5

Chiudiamo la sezione smartwatch della nostra guida sul bracciale Garmin con l’ultimo arrivato all’interno dell’iconica serie fenix. Per chi conosce l’azienda e i suoi prodotti, questa serie racchiude il meglio della tecnologia Garmin sia per quanto riguarda il tracking dell’attività fisica, sia per quanto riguarda il design. Partendo da questo, il Garmin fenix 5 è il dispositivo pensato per chi vuole portare al polso un orologio di classe, impreziosito da una cassa in acciaio inossidabile.

Rispetto alla passata generazione, il fenix 3 HR, l’ultimo arrivato sfoggia una cassa leggermente più ingombrante abbinata al classico cinturino in TPU con texture per premiare il grip. Frontalmente è presente un ottimo pannello a colori da 240 x 240 pixel, mentre la UI viene comandata facilmente grazie alla presenza di cinque tasti che ornano la corona. La parte posteriore svela il classico sensore HR per il battito cardiaco ed il PIN per la ricarica con cavetto proprietario.

Per quel che riguarda il tracking vero e proprio dell’attività fisica, il fenix 5 offre un ventaglio di discipline davvero nutrito. Si parte dalla corsa (all’aperto, al chiuso o in pista), alla bicicletta (al chiuso, in strada e in montagna), al nuoto (piscina o in mare), al golf, allo scii, al triathlon e tanto altro. Un display a colori così generoso è perfetto anche per la ricezione delle notifiche, personalizzabili tramite l’applicazione mobile multipiattaforma.

Per quanto riguarda l’autonomia, il fenix 5 è in grado di offrire fino a 2 settimane di utilizzo continuativo che scendono a circa 15 ore in caso si utilizzi pesantemente il modulo GPS integrato nell’orologio.