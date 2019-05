Bose cassa Bluetooth: scopriamo i migliori modelli

Bose SoundTouch 10

Lasciando dietro la serie SoundLink, con il Bose SoundToch 10 apriamo ufficialmente la sezione in cui troviamo Bose cassa Bluetooth pensate per un pubblico diverso. Infatti, se i primi speaker sono pensati per chi ama stare all’aria aperta, senza temere il contatto con l’acqua, potendo portare lo speaker sempre con sé in qualsiasi situazione, questi sono invece indirizzati ad un pubblico completamente diverso.

Il SoundTouch 10 fa parte di quei prodotti Bose che premiano un ascolto calmo, a casa, senza distrazioni esterne. Lo si capisce immediatamente guardandolo: le linee sono molto più delicate, curate, fatte per dare anche un tocco di classe in più alla casa. Il SoundTouch 10 presenta una forma rettangolare, leggermente allungata, con una vistosa griglia pensata per abbracciare la quasi totalità della superficie.

L’unica sezione libera dello chassis è quella in cui trovano posto i controlli rapidi per il playback, con diversi LED di stato per informare l’utente sull’attivazione del modulo Bluetooth e così via. Le differenze con gli speaker della serie SoundLink non è però solo legata all’aspetto estetico. Il SoundTouch 10 è la prima fra le Bose cassa Bluetooth ad integrare sia il modulo Bluetooth che quello Wi-Fi.

Utilizzare questo modulo permette agli utenti di sfruttare la connessione Wi-Fi di casa per ascoltare musica slegandosi dal proprio dispositivo mobile (smartphone o tablet che sia). Inoltre, questo elemento apre le porte a tutta una serie di servizi esterni di altissimo livello fra cui: Spotify, Deezer, Pandora, Amazon Music e tanti altri. Sul retro troviamo poi una entrata AUX IN ed una porta Ethernet; per quanto riguarda i formati audio supportati, il SoundTouch 10 gestisce MP3, WMA, AAC, FLAC e Apple Loseless.

Visto il salto di prezzo importante rispetto ai modelli visti poco più su, è lecito aspettarsi feature di un certo livello. Tra queste citiamo la funzionalità multi-room, per diffondere la stessa canzone in stanze diverse, semplicemente sfruttando più SoundLink 10 in casa. Potrebbe essere un perfetto compagno per chi è alla ricerca di un prodotto molto duttile e di sicuro impatto visivo che, con i suoi 30 W di potenza, può facilmente amplificare una piccola stanza.